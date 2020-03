Hubert Dorn neu im Rat

Bei der Berichterstattung über den Gemeinderat Riedenberg von gestern hat sich leider ein Fehler eingeschlichen. Birgit Herré ist nicht im Gemeinderat. Stattdessen ist Hubert Dorn gewählt worden. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen. Die Reihenfolge der neuen Gemeinderäte der CSU/FB lautet korrekt: Klaus Schumm (alt), Mirko Metz (alt), Hubert Dorn (neu), Matthias Dorn (alt). Die Wahlbeteiligung in Riedenberg lag mit 75,9 Prozent in Riedenberg um rund vier Prozentpunkte unter der Beteiligung der Bürger vor sechs Jahren. 592 Wähler gaben ihre Stimmen ab. Eindeutig, mit 86,25 Prozent der Stimmen, wurde Roland Römmelt (CSU) im Amt bestätigt. Was den Gemeinderat betrifft, so reduziert sich die Zahl der Räte in Riedenberg in diesem Jahr um vier Personen. Der Grund dafür ist ein Rückgang der Bevölkerungszahl in den vergangenen Jahren auf unter 1000 Einwohner.

Mit 54,81 Prozent (CSU/FB) zu 45,19 Prozent (FG) bleibt die Sitzverteilung wie bisher, beide verlieren je zwei Sitze. Für die FWG sitzen wie gehabt Peter Hergenröder, Jürgen Kohlhepp und Andreas Nüchter im Rat. brj