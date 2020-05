Huber wird Ärztlicher Direktor

Der Chefarzt der Anästhesiologie und Intensivmedizin, Dr. med. Horst Huber, ist neuer Ärztlicher Direktor des Malteser Waldkrankenhauses St. Marien in Erlangen. In stürmischen Zeiten folgt er damit auf Dr. med. Horst Beyer, der dieses Amt seit 2009 innehatte und zum 30. Mai nach fast 35 Jahren im Waldkrankenhaus in den Ruhestand verabschiedet wird, heißt es in einer Pressemitteilung.

"Ich freue mich auf meine neue Funktion als Ärztlicher Direktor und möchte mich bei meinen Kollegen und der Geschäftsführung für das Vertrauen bedanken", betonte Huber bei seinem Amtsantritt. "Ich bin stolz darauf, dieses Amt von einer Persönlichkeit wie Horst Beyer übernehmen zu können."

Zusätzliche Qualifikationen

Huber ist Facharzt für Anästhesiologie mit den Zusatzbezeichnungen "Spezielle Schmerztherapie", "Notfallmedizin, Palliativmedizin" und "Ärztliches Qualitätsmanagement". Der gebürtige Mittelfranke ist seit 2018 Chefarzt der Anästhesiologie und Intensivmedizin im Waldkrankenhaus. Bereits seit 2016 gehört er der Krankenhausleitung an. Ende März wurde er von seinen Chefarztkollegen einstimmig zum neuen Ärztlichen Direktor des Hauses gewählt.

"Ich darf Herrn Huber zu seiner neuen Aufgabe als Ärztlicher Direktor gratulieren und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Im Rahmen der medizinischen Weiterentwicklung des Krankenhauses warten spannende Aufgaben auf ihn", so Geschäftsführer Carsten Haeckel.

Kontaktpflege in der Region

Huber wird künftig die medizinische Strategie des Hauses maßgeblich mit beeinflussen, das Waldkrankenhaus nach innen und nach außen repräsentieren und dabei vor allem auch die Beziehungen zu niedergelassenen Kollegen, Rettungsdiensten und allen weiteren an der Versorgung der Patienten beteiligten Einrichtungen in der Region pflegen. red