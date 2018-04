HSG will dem Meister noch ein Bein stellen

Eigentlich hätte man den Machern des Spielplans der aktuellen Bezirksoberliga ein Kompliment machen müssen, dass sie für den letzten Spieltag die Partie der HG Kunstadt gegen die HSG Rödental/Neustadt angesetzt hatten. Vor der Saison hatte da wohl noch jeder ein Endspiel um die Meisterschaft erwartet. Dass die HGK den Meistertitel aber bereits seit vier Wochen in der Tasche hat, nimmt dem Duell zwar ein wenig die Spannung, Brisanz ist aber dennoch vorhanden, wenn die beiden Teams am Sonntag um 16 Uhr in der Burgkunstadter Obermainhalle aufeinandertreffen.

Die Andersson-Truppe könnte nämlich hier für etwas Historisches sorgen: Noch nie in ihrer Abteilungsgeschichte hatte es eine Herrenmannschaft der HG Kunstadt geschafft, ohne einen einzigen Verlustpunkt eine Spielrunde zu beenden.

Dieses Ziel kann allein die HSG noch verhindern, die dieses Kunststück vor zwei Jahren selbst vollbracht hatte. Damals stieg die Truppe von Coach Niels Greiner mit 44:0 Zählern selbst in die Landesliga auf, um ein Jahr später wieder den Weg zurück in die Bezirksoberliga antreten zu müssen. Außerdem würden die Rödentaler nur zu gern den Saisonabschluss mit einem couragierten Auftritt begehen und somit den dritten Platz in der Tabelle noch ein wenig versüßen, der ansonsten eben nicht den Ansprüchen dieser starken Mannschaft genügt.

Weißbrodt, Heil, Cichon, Göpfert, Günther und Jäckel sind nur einige der Spieler, die eigentlich allesamt Landesliga-Format haben und die Andersson-Truppe somit am Sonntag vor eine echte Herausforderung stellen. Dabei wissen die Gastgeber selbst: Will man die angestrebten 40:0 Punkte erzielen, dann darf man sich einen ähnlich durchwachsenen Auftritt wie letzte Woche beim Derby gegen Weidhausen nicht erlauben. Vielmehr hoffen auch die Kunstadter Fans, dass ihre Mannschaft zum Saisonende nochmals das Gesicht aus dem Hinspiel präsentieren wird. Damals zeigten Oester & Co ihre bisher beste Leistung und hatten die HSG beim 29:22-Auswärtserfolg jederzeit im Griff. Derart deutlich wird es am Sonntag sicherlich nicht werden, so dass sich die Zuschauer trotz des fehlenden Endspiel-Charakters auf ein sportlich hoch interessantes Duell freuen dürfen.

Selbst wenn den Rödentalern die Überraschung in Burgkunstadt glücken sollte, wird es aller Voraussicht nach nichts mit der Vizemeisterschaft. Denn der Tabellenzweite HaSpo Bayreuth II, der einen Minuszähler weniger als die HSG auf dem Konto hat, ist zu Hause gegen den TV Gefrees (Samstag, 15.30 Uhr) großer Favorit. Bereits das Hinspiel war mit dem 39:29 für Bayreuth eine klare Angelegenheit.



HG will Saison positiv beenden

Die SG Marktleuthen/Niederlamitz will sich mit einem Heimerfolg gegen den TV Ebern (Samstag, 15.30 Uhr) den fünften Tabellenplatz sichern. Die Eberner beenden die Spielzeit unabhängig vom Spielausgang auf dem achten Rang. In der Hinrunde entführte Marktleuthen beim 21:17 beide Zähler aus Ebern. In Ebern setzte es zuletzt für die HG Hut/Ahorn eine knapp 28:29-Niederlage. Sechs Partien in Folge haben die Ahorner somit verloren. Dass es für die unkonstante Truppe um Stefan Döbereiner und Deniz Balkan am letzten Spieltag noch einmal zu einem Sieg reicht, ist unwahrscheinlich. Denn die HG empfängt am Sonntag um 14.30 Uhr den Tabellenvierten HC 03 Bamberg. In der Vorrunde setzten sich die Bamberger klar mit 30:22 durch. mts/ebi