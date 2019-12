HSG unterliegt erst im Finale

Die gastgebende HSG Rödental/Neustadt verlor beim Final-Four-Turnier in der Franz-Goebel-Halle am Sonntagnachmittag das Endspiel gegen Schwabach mit 26:29. Die beiden Bezirksoberligisten hatten zuvor ihre Halbfinalspiele gegen die favorisierten Landesligisten gewonnen und qualifizierten sich so etwas überraschend für das Finale. Die Ergebnisse, Halbfinale: HSG Rödental/Neustadt - TSV Roßtal 26:24; TSV 09 Allach - SC Schwabach 28:29. Finale: HSG Rödental/Neustadt - SC Schwabach 26:29. - Im Bild kommt Kenny Schramm zum Wurf. - Bericht in der Dienstagsausgabe. Foto: Hagen Lehmann