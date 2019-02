HSG Rödental-Neustadt zurück in der Spur

Nach der Niederlage im Spitzenspiel gegen Bayreuth galt es für die HSG'ler gegen den Tabellendritten aus dem Fichtelgebirge wieder in die Spur zu finden. Das das ein hartes Stück Arbeit werden würde war den Gastgebern von Anfang an klar.

"Marktleuthen tritt mannschaftlich sehr geschlossen auf und hat in Jakob Kassing den wohl gefährlichsten Rückraumakteur der Liga in seinen Reihen", warnte Trainer Stefan Fladt vor dem Spiel.

Auch eine personelle Veränderung gab es an diesem Samstag in der Frankenhalle in Neustadt zu sehen. Thorsten Zimmermann, der schon seit einigen Monaten das HSG-Team als Trainingsgast bereichert, kam an diesem Tag zu seinem ersten Einsatz und fügte sich gleich hervorragend ein.

Bezirksoberliga

HSG Rödental-Neustadt - SG Marktleuthen 25:22 (15:11)

Hinten agierten die Gastgeber beweglich und auch im Angriff wusste man mit einigen schön herausgespielten Treffern zu gefallen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff dann noch der Schock für die Gäste, nach der dritten Zeitstrafe musste Jakob Kassing frühzeitig zum Duschen. Eine Vorentscheidung? Keinesfalls! Denn Marktleuthen kam hochmotiviert aus der Pause und bereitete der HSG in der zweiten Halbzeit einen heißen Tanz.

"Wir haben, wie schon die Woche zuvor, den Start in die zweite Halbzeit komplett verschlafen. In der Halbzeit haben wir uns vorgenommen kontrolliert zu agieren und unsere Chancen geduldig herauszuspielen. Leider haben wir dann einfach zu schwach abgeschlossen und Marktleuthen so zurück ins Spiel kommen lassen," bewertete HSG-Rückraumspieler Bastian Göpfert den Wiederstart.

Der Vorsprung von vier Toren war aufgebraucht und es entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit abwechselnder Führung. An diesem Tag behielten die Jungs der HSG jedoch kühlen Kopf, fanden zurück ins Spiel und konnten sich gegen aufopferungsvoll kämpfende Gäste am Ende auch verdient durchsetzen. In der engen Phase waren es vor allem wichtige Treffer aus dem Rückraum von HSG-Youngster Nicolas Carl, die die Mannschaft zurück ins Spiel brachten. Den Deckel endgültig drauf machte dann in den Schlussminuten Mike Weißbrodt, der kaltschnäuzig von der Rechtsaußenposition einnetzte. HSG Rödental/Neustadt: Faber, de Rooij (Tor); Anthofer (3), Boseckert, Zimmermann (2), Metz (2), Weitz (5/3), Jäckel, Bernecker, Krauß, Göpfert, Carl (3), Weißbrodt (6), Oehrl (4). dam