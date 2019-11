HSG Rödental/Neustadt beim Final Four

Nach den Erfolgen in den ersten Runden und der Absage des Gegners in der zweiten Runde ist das Handball-Team der HSG Rödental/Neustadt überraschend in das Pokal Final Four des Bayerischen Handballverbandes (BHV) eingezogen.

Der ambitionierte Bezirksoberligist erhielt daraufhin sogar den Zuschlag für die Ausrichtung des Final-Turniers, das am kommenden Sonntag in der Rödentaler Franz-Goebel-Halle stattfindet:

In der Runde der letzten vier sind neben der HSG Rödental/Neustadt als Ausrichter noch die Teams aus Roßtal (derzeit Dritter in der Landesliga Nord ), der TSV Allach 09 (Dritter in der Landesliga Süd) und der SC 04 Schwabach (Tabellenführer der Bezirksoberliga Mittelfranken) vertreten.

Zwei Halbfinale - ein Endspiel

Insgesamt finden drei Spiele statt. Die Sieger der beiden Halbfinals treffen direkt im Anschluss im Finale aufeinander und ermitteln den bayerischen Pokalsieger. Ein kleines Finale wird nicht angesetzt. Im ersten Halbfinale um 11.30 Uhr trifft der Gastgeber auf den favorisierten TV Roßtal, der derzeit in der Landesliga Nord um den Aufstieg in die Bayernliga mitmischt. Doch die Oeslauer, die während der Punktrunde in der Bezirksoberliga noch keinen Punkt abgegeben haben, hoffen mit der Unterstützung ihrer zahlreichen Fans im Rücken auf eine Überraschung und wollen den Heimvorteil nutzen, um tatsächlich ins Finale einzuziehen. Im zweiten Halbfinale ab 13.30 Uhr kommt es zum vergleich zwischen dem TSV Allach 09 und dem SC Schwabach 04. Spiel- und Zeitplan: Spielplan: 11.30 Uhr: HSG Rödental/Neustadt - TV Roßtal - 13.30 Uhr:TSV Allach 09 - SC Schwabach 04. - 16 Uhr: Finale metz