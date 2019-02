HSG plötzlich unter Erfolgsdruck

Der HSG Rödental/Neustadt stehen in der Männer-Bezirksoberliga spannende Wochen ins Haus. Durch die erste Saisonniederlage letzte Woche beim Tabellenzweiten HaSpo Bayreuth hat sich das Team um das Trainerduo Stefan Fladt und Nils Greiner in Zugzwang gebracht. Ab sofort sollten weitere Ausrutscher tunlichst vermieden werden.

HSG Rödental/Neustadt

Der Vorsprung auf die Wagnerstädter ist durch das letztwöchige Ergebnis auf einen Zähler geschrumpft. Trotzdem hat der Fusionsverein aus Oeslau und der Bayerischen Puppenstadt im Titelkampf nach wie vor die besseren Karten. Sollte die HSG am Saisonende allerdings Punktgleich mit HaSpo Bayreuth über die Ziellinie gehen, dann entscheidet der direkte Vergleich aufgrund der besseren Tordifferenz zu Gunsten der Bayreuther. Dann würde nicht Rödental/Neustadt in die Landesliga aufsteigen, sondern HaSpo.

Soweit soll es aber erst gar nicht kommen. Die Niederlage kam nach Meinung der Trainer nämlich vielleicht sogar exakt zum richtigen Zeitpunkt. Jetzt seien endgültig alle Spieler aufgewacht. Überheblich oder zu selbstsicher wird das Team jedenfalls nicht auftreten. Und dazu gibt es aufgrund der kniffligen Aufgabe, die am Samstag ab 14.30 Uhr in der Rödentaler Franz-Goebel-Halle auf das Team wartet, auch gar keinen Grund: Mit der Vertretung aus Marktleuthen empfangen Metz & Co. nämlich nicht nur den Tabellendritten, sondern auch den "Favoritenschreck".

Bayreuth musste vor 14 Tagen gegen diese spielstarken Marktleuthner eine unerwartete Niederlage hinnehmen. Die HSG ist also gewarnt und will dementsprechend von der ersten bis zur letzten Minute diszipliniert auftreten. Unzulänglichkeiten wie in der Schlussphase in Bayreuth, als es fünf Minuten vor Schluss eine gelbe Karte gegen die Bank und dann noch einem 90 Sekunden vor Schluss eine Zeitstrafe gab, sollen unbedingt vermieden werden. Zwar war zu diesem Zeitpunkt das Spitzenspiel bereits gelaufen, doch ihr Lehren müssen die Verantwortlichen trotzdem daraus ziehen.

TV Weidhausen

Zum TV Weidhausen. Können die Handballer ihr Husarenstück vom Wochenende wiederholen oder folgt auf den Höhenflug gleich der Rückschlag? Das fragen sich die Anhänger der TVW vor dem erneuten Heimspiel am Sonntag (16.30 Uhr, Mainfeldhalle Michelau) gegen die Reserve des HSV Hochfranken. Das Hinspiel war mit 35:31 an die Gastgeber gegangen, die derzeit mit 12:12 Punkten den sechsten Tabellenplatz belegen.

SG Bad Rodach/Großwalbur

Damit gelten sie gegenüber den Weidhausenern (9./56:20) als Favoriten, wäre da nicht der Erfolg des TVW über die SG Bad Rodach/Großwalbur gewesen, mit dem das heimische Team bewiesen hat, dass es auch besser platzierte Gegner schlagen kann. Die Hochfranken haben nur einen Punkt mehr als Rodach/Großwalbur. Die Thermalbadstädter wollen sich dagegen im Heimspiel gegen die "Zwölfer" aus Bamberg und Hallstadt für die schlechte Leistung gegen Weidhausen rehabilitieren. Mit einem Sieg in der Bayernhalle würde sich die Tabellenposition schlagartige verbessern.

Drei Heimspiele in Folge

Die Weidhausener wollen am Sonntag und im folgenden Heimspiel gegen Schlusslicht Bamberg/Hallstadt die nötigen Punkte für den Ligaverbleib holen, ehe es zum Verfolger Ebern geht. Dort könnte ein Vorentscheidung im Abstiegskampf fallen.

Doch soweit wollen es TVW-Trainer Frank Steinberger und seine Mannen auf gar keinen Fall kommen lassen. Mit Unterstützung der treuen Fans sollen am Sonntag zwei Punkte her.

oph/kag