HSG mit dem Glück eines Meisters

Packendes und furioses Finale zugleich: Es steht 26:26. Noch 42 Sekunden auf der Uhr, Ballbesitz für BOL-Primus HSG Rödental/Neustadt. Der Ball läuft durch die Reihen, Anspiel an den Kreis. Ein Spieler der HG Kunstadt bekommt die Fingerspitzen dazwischen. An der Mittellinie erobert Moritz Weitz geschickt den Ball für seine Farben zurück und spielt ihn auf Pascal Anthofer, der eiskalt von der Linksaußenposition zum 27:26-Sieg versenkt.

Aber noch immer ist in diesem Bezirksoberliga-Schlager Zeit auf der Uhr. Schneller Anwurf HGK und schneller Torwurf - abgeblockt. Der Abpraller landet wieder bei einem Kunstadter, der schnell festgemacht wird. Die Zeit läuft ab, direkter Freiwurf. David Jung schnappt sich die Kugel und nagelt diese ans Lattenkreuz. Jetzt ist das packende Spiel in der Neustadter Frankenhalle aus. Die Punkte bleiben bei der HSG Rödental/Neustadt. Die trotz EM-Finals zahlreichen Zuschauer bereuten ihr Kommen nicht.

Bezirksoberliga, Männer

HSG Rödental/Neustadt - HG Kunstadt 27:26 (13:15)

Es trafen zwei Mannschaften aufeinander, die sich bereits in der Vergangenheit immer wieder packende Duelle lieferten und auch dieses Mal wieder um jeden Zentimeter Boden kämpften. Den etwas besseren Beginn erwischten zunächst die Hausherren, die über das 2:0 und 4:2 zwei Tore zwischen sich und den Kontrahenten brachten. Nach zehn Minuten übernahm aber der Gast das Zepter und ging durch einen Treffer des wieselflinken Tarek Legat erstmals mit 5:4 in Führung. Die Gäste gingen auch verdient mit einem 15:13-Vorsprung in die Pause.

"Sicherlich hatten wir am Ende das berühmte Quäntchen Glück auf unserer Seite, aber auch das muss man sich hart erarbeiten und das haben die Jungs heute getan," zeigte sich HSG-Coach Christoph Schuhmann nach dem Spiel sehr erleichtert.

Durch zwei Tore des an diesem Tage hervorragend aufspielenden Moritz Weitz egalisierte die HSG den Vorsprung schnell wieder und setzte sich kurz später in Front. Jeder Fehler wurde danach konsequent bestraft und somit steuerte das Spiel auf das eingangs beschriebene Herzschlagfinale zu. Am Ende einer umkämpften und spannenden Partie stand mit der HSG Rödental/Neustadt ein vielleicht glücklicher, aber keinesfalls unverdienter Sieger fest. Verdient hätten die Punkte an diesem Tag jedenfalls beide Teams, deren Einsatz anschließend von den Fans beider Lager mit großem Applaus gewürdigt wurde. HSG Rödental/Neustadt: Fleischmann, de Rooij - Anthofer (3), Metz (4), Weitz (7), Fladt, Bernecker (3), Schramm (4/3), Göpfert, Carl, Kirchner (2), Oehrl (3), Brungs (1). / HG Kunstadt: Petersen (1), Oester (1), Deuber (3), Maile (7/1), Wünschig (1), Scholz (3), Schnapp, Legat (6), Doerfer, Jung (4), Kießling. metz TS Coburg - TV Helmbrechts 24:29 (11:15)

Trotz einiger Ausfälle zeigte die TS Coburg eine ordentliche Leistung gegen den Tabellenzweiten. Eine Parade von Hannes Braunstätter sowie ein abgefälschter Wurf von Christoph Rudisch führten zum 1:0. Beide Teams leisteten sich viele Fehlabspiele, technische Fehler und Würfe aus teils zu schweren Positionen. Nach knapp elf Minuten schien es dann aber mit der Ausgeglichenheit vorbei zu sein. Der TV Helmbrechts verschärfte kurzzeitig das Tempo und zog durch drei Treffer in Serie auf 9:4 davon (12.). Bis zur Pause verkürzte die TSC den Rückstand dann immerhin noch auf vier Treffer.

Der zur Pause eingewechselte Max Heeb feierte nach mehrjähriger Auszeit einen starken Einstand, so pendelte sich der Vorsprung in den folgenden Minuten bei vier bis sechs Toren ein. Ein Zwischensprint der Coburger ermöglichte es den Abstand auf drei Treffer zu verkürzen und so manch einer glaubte vielleicht doch an eine mögliche Sensation in der Angerhalle. Dank einem Treffer von Alexander Karl und vier Toren von Luca Kessel kam die TSC bis zum Ende beim 24:29 aber nur noch zu einer Ergebniskosmetik.

TS Coburg: Braunstätter, Heeb - Pletl (4), Görs (2), Le Peillet (3), Kessel (5/1), Heeb (1), Eversmann, Finzel (1), Rudisch (5/2), Karl (3). / TV Helmbrechts: B. Aust (4), Gycha, Aust, D. (4/2), Rittweg (1), Uzun, Müller, Richter (3), Roßner (3), Baumgärtel (4), Schrepfer (3), Schneider (7). / SR: Mirwald. höll SG Bad Rodach/Großwalbur - HG Hut/Ahorn 19:18 (7:6)

Das Duell war ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Die personell geschwächten Rodacher erwischten den besseren Start in die Partie. Mit 3:0 konnten sich die Gastgeber in den ersten Minuten absetzen. Doch die Ahorner konnten schnell wieder aufschließen und so entwickelte sich eine ausgeglichene erste Hälfte.

Schnell war zu erkennen, dass es kein torreiches Handballspiel werden sollte. Beide Abwehrreihen standen solide und machten es der gegnerischen Offensive nicht einfach. Mit 7:6 ging es in die Halbzeitpause.

Auch die zweite Hälfte der Abwehrschlacht forderte ihre Tribute. Bereits in der 36. Minute musste der Rodacher Lutz das Spielfeld wegen drei Zeitstrafen verlassen. Doch auch die Gäste aus Ahorn mussten einige Zeitstrafen wegstecken. Die Badstädter kamen nun immer besser in Fahrt und konnten bis zur 45. Minute auf 17:11 davonziehen.

Doch die Gäste gaben noch nicht auf und starteten eine Aufholjagd. Durch einen 6:1-Lauf bekam die gefüllte Bayernhalle eine spannende Endphase zu sehen. Trotz Aufholjagd blieben die Hausherren aber in der Crunchtime cool. So konnte Tom Kretschmer in der 58. Minute sein Team durch einen Strafwurf wieder mit zwei Toren in Führung bringen. Zwar sorgte Daniel Schüll für ein schnelles Gegentor, doch am Ende behielt die SG die Oberhand und gewann mit 19:18. vbr