HSG-Frauen peilen über "Reli" den Ligaerhalt an

Nach nur drei Siegen in 14 Saisonspielen haben die Handballfrauen der HSG Erlangen/Niederlindach die Bezirksliga West Ostbayern auf dem siebten und vorletzten Platz abgeschlossen. Die gute Nachricht: Die Mädels haben dennoch die Chance auf den Klassenerhalt. Dafür müssen sie die Relegation gegen den HC Sulzbach-Rosenberg II gewinnen, die an diesem Wochenende in Hin- und Rückspiel ausgetragen wird. Heute um 18 Uhr empfängt die HSG den Siebten der Bezirksliga Ost in der Hannberger Seebachgrundhalle. Am Sonntag sind die Niederlindacher um 15 Uhr in der Oberpfalz zu Gast. rup