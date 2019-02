HSC: Ziel ist der Rathausbalkon!

Mit einem schalen Beigeschmack ging es für den HSC 2000 Coburg vor sechs Wochen in die jetzt endende WM-Pause. Hintergrund war die bittere und höchste Saison-Niederlage beim Abstiegskandidaten HC Elbflorenz. Wegen der unerwarteten 27:35-Pleite im letzten Spiel 2018 mussten die "Gelben" die bereits Mitte September errungene Tabellenführung vorerst an HBW Balingen-Weilstetten abgeben. Mit 31:9 Punkten liegen die Vestestädter aber weiter auf einem Aufstiegsplatz, zwei Zähler hinter Balingen und haben nach hinten drei Punkte "Luft".

Mehr Minuspunkte sollten jedoch gegen vermeintliche Abstiegskandidaten nicht hinzukommen, wenn es zum Re-Start am Sonntag (Anwurf 17 Uhr) gegen den HC Rhein-Vikings geht. Schon im Hinspiel reichte es für die Coburger beim 25:25 nur zu einer mageren Punkteteilung: "Unser Gegner dürfte vom Personal und seiner spielerischen Qualität eigentlich nicht auf dem letzten Platz stehen", äußert sich Coburgs Trainer Jan Gorr vor der Partie.

Test gegen Göppingen fiel aus

Tut er aber und das mit zehn Punkten Rückstand auf einen rettenden Platz. Trotzdem wird es nicht einfach. Gorr macht das an zwei Dingen fest: "Uns fehlt ein harter Test auf echter Wettkampfbasis. Leider ist aus der Partie, die wir gegen Frisch Auf Göppingen geplant hatten, nichts geworden. Außerdem gibt es beim Gegner wirtschaftliche Probleme. Deren Spieler werden sich also anbieten und Werbung für sich machen wollen. Ich erwarte eher ein umkämpftes Spiel als einen klaren Erfolg." Dass es aktuell gar nicht absehbar ist, wie die Vikings in Coburg antreten, macht die Sache interessant und auch anspruchsvoll, schlecht für den akribischen Vorbereiter Gorr.

Fest steht lediglich, dass Torwart Vladimir Bosic zur HBW Balingen-Weilstetten und Srdjan Predragovic zum HC Linz abgewandert ist. Wahrscheinlich wird auch der Ex-Coburger Daniel Pankofer, auch Geschäftsführer des Vereins, wieder mit auflaufen.

Ein Augenmerk sollte auf jeden Fall den Rückraumspielern Oelze und Pöter gelten. Zudem rechnet Gorr "mit einer extrem offenen Abwehr, die uns auf den Zahn fühlen wird." Gegen die von ihm erwartetet unorthodoxe Variante wird er Lösungen finden müssen. Die Niederlage in Dresden war natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass die Coburger über Monate mit Verletzten zu kämpfen hatten und dort nur elf Spieler auf dem Spielberichtsbogen stehen hatten. Die Situation hat sich nicht zuletzt auch durch die Neuverpflichtung des Bietigheimers Patrick Weber in der WM-Pause positiv entwickelt. "Es war eine Hauptaufgabe in den vergangenen drei Wochen, Patrick in unser Spiel einzubinden und zu integrieren. Doch das ist auch eine andere Hausnummer wie die sechswöchige Vorbereitung vor der Saison."

Gorr lässt nicht gelten, dass es ihm bravourös gelungen ist, mit seinem neu zusammengestellten Team eine Traum-Hinrunde zu spielen: "Es wird trotzdem wieder noch einige Wochen dauern, bis die Abläufe ganz passen."

Florian Billek vor Comeback

Aber ständig nachjustieren zu müssen, ist er hinlänglich gewohnt. Sebastian Weber ist aktuell krank und hat noch Trainingsrückstand, aber bis auf die langfristigen Rekonvaleszenten, Philipp Barsties und Petr Linhardt sowie den erst kurz vor Weihnachten verletzten Christoph Neuhold sind alle Spieler fit. Also auch Florian Billek nach seiner Meniskus-Operation aufgrund einer Verletzung Anfang November in Lübeck. Gemeinsam mit seinen Mannschaftskollegen will er bei derzeit drei Punkten Vorsprung auf die HSG Nordhorn-Lingen den Aufstiegsplatz in den restlichen 18 Spielen behaupten. Ex-Nationalcoach Martin Heuberger, der beim HSC-Neujahrsempfang vorbeischaute, traut es der Coburger Mannschaft zu: "Ich habe einen tollen Eindruck von den Jungs. Wenn sie die entscheidenden zwei bis drei Prozent mobilisieren, dann stehen sie im Sommer bei OB Tessmer auf dem Rathausbalkon."