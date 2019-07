HSC würdigt Wallus

An diesem Wochenende wird das alljährlich durchgeführte und von der Sparkasse Coburg-Lichtenfels gesponserte Jugend-Turnier des HSC 2000 Coburg ausgetragen.

Namhafte Vereine werden am Samstag (Turnier der B-Jugend) und Sonntag (C-Jugend) am Handball-Event in der Coburger BGS-Halle teilnehmen.

Ab sofort ist dieses Event nach dem vor zwei Jahren verstorbenen ehemaligen Sportlichen Leiter des HSC, Jürgen Walter, vielen unter seinem Pseudonym "Wallus" bekannt, benannt. Der Tod von "Wallus" hat nicht nur beim HSC 2000 eine große Lücke hinterlassen, sondern auch in der gesamten Coburger Handballszene.

Die Zeit- und Turnierpläne

Der Turnierplan für das B-Jugend-Turnier am Samstag: 10.30 Uhr: DJK Rimpar - HSC 2000 Coburg; 11.40 Uhr: HC Sulzbach-Rosenberg - SG Narva Berlin; 13 Uhr: SG Narva Berlin - DJK Rimpar; 14.10 Uhr: HSC 2000 Coburg - HC Sulzbach-Rosenberg; 15.30 Uhr: HC Sulzbach-Rosenberg - DJK Rimpar; 16.40 Uhr: SG Narva Berlin - HSC 2000 Coburg. Die Spielzeit beträgt zweimal 20 Minuten, die Siegerehrung ist für 17.45 Uhr geplant. Die Spiele der in zwei Gruppen geteilten C-Jugend beginnen am Sonntag um 10 Uhr mit der Partie zwischen HSC 2000 Coburg I und HaSpo Bayreuth. Danach spielen abwechselnd die Gruppe A (Coburg, Bayreuth und DJK Rimpar) und die Gruppe B (HC Sulzbach-Rosenberg, HC Erlangen und HSC 2000 Coburg II). Die beiden Ersten jeder Gruppe spielen über Kreuz um den Finaleinzug, die Verlierer um 16 Uhr um Platz 3. Zuvor stehen sich die Dritten im Spiel um Rang 5 gegenüber. Das Finale wird um 16.40 Uhr angepfiffen, danach folgt die Siegerehrung. ebi