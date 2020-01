HSC verliert Generalprobe

Der HSC Coburg hat die Generalprobe vor dem Wiederstart in die Zweitliga-Saison am Samstag, 1. Februar, in der HUK-Arena gegen den EHV Aue beim Erstligisten SC DHfK Leipzig verloren. Bei der 26:33-Niederlage präsentierte sich das Team von Trainer Jan Gorr dennoch ordentlich und ließ bis weit in die zweite Hälfte keinen Klassenunterschied erkennen.

Coburg ohne vier Spieler

Während der Leipziger Trainer André Haber ohne seinen deutschen Nationalspieler Philipp Weber und fünf weiteren EM-Fahrern oder Verletzten auskommen musste, fehlten auf Coburger Seite gleich zwei Kreisläufer und zwei Rückraum-Asse.

Stepan Zeman, der für Tschechien eine respektable EM spielte, und Marcel Timm (Handbruch) wurden von Mannschaftskapitän Sebastian Weber und dem erneut reaktivierte Dominic Kelm ersetzt. Tobias Varvne und Andreas Schröder mussten angeschlagen ebenfalls passen, so dass den Coburgern nicht nur die Durchschlagskraft aus der zweiten Reihe fehlte, sondern auch im Abwehr-Zentrum musste fleißig improvisiert werden.

Leipzig am Ende cleverer

Bis zur 42. Minute blieb die Partie ausgeglichen (21:21) und Trainer Jan Gorr war mit der Leistung seiner Truppe absolut einverstanden. Immer wieder versuchte es sein Team mit spielerischen Mitteln, weil die Durchschlagskraft fehlte. Mit "schnellen Beinen" und vielen Abräumsituationen über die Außen wurden auch immer wieder Lösungen gegen die massive 6:0-Abwehr der Leipziger gefunden. In der entscheidenden Phase war der Bundesligist aber cleverer und nutzte die Schwächen der Coburger aus.

Rechtsaußen Florian Billek war mit sechs Treffern - davon drei Siebenmeter - erfolgreichster HSC-Werfer. Viermal lochte Jakob Knauer ein und jeweils dreim trafen Felix Sproß und Pontus Zetterman. oph