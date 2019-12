HSC ringt Rimpar "Wölfe" nieder

Die A-Jugend des HSC 2000 Coburg besiegt im ersten Spiel der Rückrunde in der Bayernliga den Rivalen aus Rimpar deutlich mit 33:23 (14:9). Ein gutes Omen für den Klub, denn am Samstagabend trifft die Zweitliga-Mannschaft ab 19.30 Uhr in der HUK-Arena ebenfalls auf Rimpar.

Die C-Jugend verlor dagegen gegen die "jungen Wölfe": Gegen den Tabellenzweiten der Bayernliga zeigten die Vestestädter dabei ihr bislang bestes Spiel, konnten am Ende aber keine Punkte erkämpfen.

Trotz Niederlage können die Jungs auf die gezeigte Leistung aufbauen, gerade die Abwehr war bärenstark und wurde wie der Angriff mit vollem Engagement gespielt. Das sollte das Team durch die Weihnachtspause bis zum 19. Januar (Heimspiel gegen Spitzenreiter HC Erlangen) konservieren und in der Rückrunde weiterentwickeln.

A-Jugend, Bayernliga

HSC 2000 Coburg - SG DJK Rimpar 33:23 (14:9)

Die HSC-Youngsters starteten gut in die Partie und waren von der ersten Sekunde an voll im Spiel. Mit viel Emotionen, Wille und Leidenschaft machten sie es den Gästen über die gesamte Spielzeit schwer. Vor allem die Abwehr der Heimmannschaft stand sehr sicher und das Umschaltspiel funktionierte gut.

Nach 22 Minuten stand es 11:6 zu Gunsten der Coburger, ehe der Gästecoach zur Grünen Karte griff, um seine Jungs in der Auszeit neu einzustellen. Die HSCler behielten den Fünf-Tore-Vorsprung aber bis zur Halbzeitpause und gingen mit einer 14:9-Führung in die Kabine.

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte waren die Gastgeber wieder voll da und konnten die Führung noch ausbauen. Das Team aus Rimpar wollte sich aber noch nicht geschlagen geben und fand nun auch ein paar Lücken in der Coburger Abwehr, aber bedrohlich nahe kamen die Gäste nicht mehr. Die Vestestädter konnten sich durch einen 4:0-Lauf auf 24:16 in der 45. Spielminute absetzen, ein Rückstand, von dem sich die Rimpar "Wölfe" nicht erholten. Die Emotionen sackten über die komplette Partie nicht ab, und am Ende stand ein verdientes 33:23 auf der Anzeigetafel. kes HSC Coburg: Roschlau, Knauer, Plötz - Brüning-Wolter (3), Bauer, Dettenthaler (9), Kessel, David, Mielenhausen (4), Neumann (3), Usbeck, Valkovskis (1), Harder (11/3), Ratschker (2) / Trainer: Margots Valkovskis.

C-Jugend, Bayernliga

HSC 2000 Coburg - SG DJK Rimpar 28:29 (14:14)

Nach neun ausgeglichenen und temporeichen Minuten stand es bereits 7:7. Ein paar technische Fehler und zu unvorbereitete Abschlüsse führten bis zur 17. Minute zu einer Zwei-Tore-Führung der Gäste (9:11). Die HSC-Youngsters blieben dran und legten in der Abwehr eine Schippe drauf. Sie kämpften sich wieder heran, und mit dem umjubelten Buzzerbeater zum 14:14-Ausgleich ging es in die Pause.

Die ersten Minuten der zweiten Hälfte lief bei den Hausherren nicht viel zusammen. Nach einem Ballverlust im ersten Angriff lagen sie wieder zurück und mussten sogar in der 32. Minute einen Drei-Tore-Rückstand hinnehmen. Im Angriff fehlte in mancher Situation der Blick für die eigene Wurfmöglichkeit, und zu viele Bälle gingen verloren.

Hinten investierten die Coburger nun noch mehr, verteidigten mit aller Kraft, und auch der Keeper kam besser ins Spiel. Das Team steckte nie auf und erzielte nach dem zweiten verworfenen Strafwurf der Gäste zur Crunchtime wieder den Ausgleich (27:27/46.). Nach den folgenden Strafminuten gegen die Gäste gelang es den "Gelb-Schwarzen" aber nicht, bei Überzahl ihren Vorteil auszuspielen und das Spiel noch zu drehen. Ein, zwei bessere Entscheidungen im Angriff in dieser Phase, und das Spiel wäre wieder offen gewesen. Hier agierten die Gäste cleverer und gewannen knapp mit 29:28. akü HSC Coburg: Marco Huber - Loris Hartung (7), Lennart Kücker (3), Moritz Knauer, Til Schreiber (4), Jonathan Thaler (2), Olivier Graczyk, Marx Lilienfelds (1), Jakob Zimmermann, Leonards Valkovskis (10/2), Jesper Schartl (1).