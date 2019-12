HSC-Reserve wirft sich wieder ins Führungsquartett der Bayernliga

Nach dem bereits deutlichen 29:20-Sieg vergangenen Sonntag gegen die Zweitliga-Reservisten aus Rimpar, reiste die zweite Mannschaft des HSC Coburg voller Selbstbewusstsein zum Unterbau des TuS Fürstenfeldbruck. Die Gastgeber bildeten vor Beginn des Spiels abgeschlagen mit 0:20 Punkten das Schlusslicht der Bayernliga.

Das bevorstehende und somit letzte Spiel des Jahres 2019 bestreitet die HSC-Reserve am Samstag beim derzeit Drittplatzierten TG Landshut.

Bayernliga Männer

TuS Fürstenfeldbruck II - HSC Coburg 25:33 (12:15)

Den besseren Start erwischten die Hausherren, die in den ersten Minuten mit 3:1 in Führung gingen. Einige Fehlwürfe des HSC verhinderten in den ersten zehn Minuten jedoch eine klarere Führung. Ein Doppelpack von Ferdinand Schmitt sorgte dann aber schnell für klare Verhältnisse (15.). Trotz weiterhin zahlreicher Fehlwürfe zog der HSC II bis zur 24. Minute auf 13:9 davon. Die darauf folgende Auszeit der TuS brachte nicht den erhofften Erfolg. Der HSC ging mit einer 15:12-Führung in die Pause.

Der zweite Spielabschnitt begann mit einem 5:1-Lauf für den HSC, in dem Rick Harder, Benjamin Beyer sowie Dino Mustafic auf 13:20 erhöhten. In der darauf folgenden Phase nutze auch der A-Jugendliche Felix Dettenthaler seine Chancen von Außen und erzielte innerhalb von zwei Minuten drei seiner insgesamt vier Tore. Danach wurde zwar konzentriert weitergespielt, allerdings die Führung nur noch verwaltet. Bei Abpfiff stand ein hoch verdiente 25:33 Endergebnis auf der Anzeige.

Trainerstimme

Ronny Göhl: "Ein großes Lob an unsere Jungs! Es ist nicht einfach, beim Tabellenletzten vor gefühlt 50 Zuschauern zu spielen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten haben wir es geschafft, das Spiel zu kontrollieren, und konnten dadurch allen viel Spielzeit garantieren. Insgesamt eine gute Leistung. Da wollen wir am Samstag anknüpfen, obwohl uns in Landshut ein anderer Gradmesser erwarten wird."

HSC II: Fabian Apfel, Tim Titze - Marvin Munoz (3), Ferdinand Schmitt (4), Dominic Kelm (3), Benjamin Beyer (3), Patrick Pernet (1), Jonathan Rivera, Dino Mustafic (7), Dominik Bühler (1), Felix Dettenthaler (4), Rick Harder (3), Andreas Wolf (4), Nikola Franke. pape