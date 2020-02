HSC-Reserve will sich rehabilitieren

Nach der bitteren Niederlage gegen HaSpo Bayreuth ist beim HSC Coburg II vor der schweren Auswärtspartie bei HT München Aufbauarbeit angesagt, denn es geht am Samstag mit der Partie bei HT München ja schon weiter.

HT München spielt im zweiten Jahr in der Bayernliga und erreichte in der letzten Serie den neunten Tabellenplatz. Aktuell sind die Münchner Zehnter, haben aber vor allem in den Heimspielen gegen die Teams aus der Spitzengruppe ihre Krallen ausgefahren und jeweils nur knapp verloren. "Die beiden letzten Spiele haben die Münchner knapp gewonnen, deshalb werden sie mit viel Selbstvertrauen gegen uns antreten", ist sich HSC-Trainer Ronny Göhl sicher. "Für uns wird es nach dem Rückschlag gegen Bayreuth sicher ein schweres Spiel, zumal wir personelle Probleme haben." Marvin Munoz fällt mit einem Kreuzbandriss, den er sich im Bayreuth-Spiel zuzog, für längere Zeit aus. Niklas Knauer und Ferdinand Schmitt haben Prüfungen an der Uni, dafür rücken Luis Neumann und Felix Dettenthaler aus der A-Jugend nach.

Aber ganz egal welche Spieler dem HSC-Trainerteam am Samstag zur Verfügung stehen, von der Reserve wird ein Sieg erwartet. "Schließlich wollen sich die Jungs rehabilitieren", so Göhl. Von den Torhütern Fabian Apfel und Tim Titze muss der entscheidende Impuls ausgehen.

Die Lage in der Liga

Vom aktuellen Spitzentrio, das mit Abstand von sieben oder fünf Zählern vor den HSC-Reservisten platziert ist, spielt nur HaSpo Bayreuth in eigener Halle. Die führende TG Landshut sowie der hinter HaSpo folgende VfL Günzburg sind in fremder Halle präsent und alle haben Kontrahenten gegen sich, die keinesfalls zu unterschätzen sind. Dem TSV Friedberg (9.) sind in der Auseinandersetzung mit TuS Fürstenfeldbruck II alle Chancen einzuräumen. Die immer wieder gestellte Frage bleibt, ob der Tabellenletzte am 15. Spieltag seinen ersten Sieg erringen kann. Die Chancen dazu sind unrealistisch. ebi