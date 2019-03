HSC lässt wichtigen Punkt liegen

Der HSC Coburg II kam trotz einer zwischenzeitlich hohen Führung in der BGS-Halle nur zu einem enttäuschenden 25:25-Remis gegen den TV Germania Großsachsen. Damit ist der Abstiegskampf für die Zweitliga-Reserve in der 3. Liga Ost weiter in vollem Gange. Erfolgreichster Coburger Werfer war Andreas Wolf mit 14 Treffern.

Nach der Niederlage in Groß-Bieberau und dem darauf folgenden spielfreien Wochenende reichte es für die zweite Mannschaft am Sonntagabend nur zu einem Punkt gegen den ebenfalls längst noch nicht sorgenfreien TV Germania Großsachsen. Die Coburger mussten auf fünf Akteure verzichten.

HSC 2000 Coburg II - Ger. Großsachsen 25:25 (14:11)

Nach anfänglichen Fehlern gestaltete die HSC-Mannschaft das Spiel in der ersten Halbzeit ausgeglichen. Die ersten zehn Minuten waren zunächst vom Abtasten beider Mannschaften geprägt. Großsachsen lag durchgehend knapp vorn, wobei der HSC mehrmals ausglich, aber nie in Führung ging. Das dauerte exakt 20 Minuten: Nach einem 3:0-Lauf durch Andreas Wolf lag der HSC II das erste Mal in Führung und zwang den Gegner zu einer Auszeit. Ein gut aufgelegter Tim Titze im Tor half dabei, die Führung danach sogar auf 11:8 auszubauen. Nach einer Auszeit des HSC in der 27. Minute setzte sich die Mannschaft weiter bis auf 13:9 ab, beim Stand von 14:11 ging es in die Pause.

Perfekter Start in die zweite Hälfte

Der Start in die zweite Halbzeit war für die Coburger perfekt: Weitere gute Paraden ermöglichten sogar eine 17:11-Führung, und alles sah nach dem wichtigen Heimsieg für die abstiegsgefährdeten Coburger aus.

Durch eine konzentrierte Leistung, sowohl in der Abwehr als auch im Angriff und durch das gute Rückzugsverhalten hielt die Führung bis zum 20:16 (46.). Doch danach häuften sich die technischen Fehler und die Anzahl der Fehlwürfe auf HSC-Seite, so dass Großsachsen binnen fünf Minuten in der 51. Minute zum 20:20 ausglich. Wolf warf das 21:20, doch postwendend fiel wieder der Ausgleich. Nach einem Timeout des HSC beim Stand von 22:22 setzten sich die Gastgeber dank zweier Paraden von Fabian Apfel auf 25:23 ab. Doch zwei Tore der Gäste in den letzten zwei Minuten besiegelten das 25:25, was sich für den HSC wie eine Niederlage anfühlte. Somit bleibt der HSC II weiter auf dem 15. Platz, hinter der SG Bruchköbel und der SG Leipzig II.

Jetzt geht es gegen Erlangen

Am Samstag bestreitet die Mannschaft von Trainer Ronny Göhl und Assistent Till Riehn das nächste Abstiegsduell. Auswärts geht es beim TV Erlangen-Bruck um sehr viel, denn die Gastgeber liegen derzeit hinter dem HSC auf dem letzten Platz der Tabelle der 3. Liga Ost. pape