HSC lässt Handball erleben

Mehr als 750 Kinder nahmen dieses Schuljahr an den HUK-Coburg-Junior-Team-Projekttagen des HSC 2000 Coburg teil. Wie der Verein mitteilt, besuchten über drei Wochen verteilt FSJler acht Grundschulen im Kreis Coburg und eine in Ludwigsstadt. Besonders talentierte Kinder wurden zum nachfolgenden Stützpunkttraining eingeladen. "Spaß am Handball vermitteln" - unter diesem Motto wurden in diesem Schuljahr die Handball-Projekttage des HSC 2000 Coburg umgesetzt. In ganzen acht Coburger Schulen konnten die Grundschüler einen Tag im Zeichen des Sportes erleben. Insgesamt mehr als 750 Kinder waren dabei - Sie alle erhielten die bekannten gelben Junior-Team-T-Shirts, ein Autogramm von einem der HSC-Profis und Infos zum Training in einem Handballverein der Umgebung.

Im Mittelpunkt stand aber das Erlebnis Handball: In verschiedenen Übungen konnten die Grundschüler auf spielerische und freudenbringende Weise ihr Können testen. Unter Anleitung der FSJler Luca Kessel und Patrick Kaltenhäuser entwickelten sie Ballgefühl, konnten ihre Wurfgenauigkeit herausfinden und mit ihren Klassenkameraden Spaß am Teamsport haben.

Daneben war auch ein Profi des HSC vor Ort, der mit seinen eigenen Übungen neue Anreize für die Schüler beisteuerte. So konnten die Kinder mit Markus Hagelin ihr Ballgefühl erweitern, mit Petr Linhart Prellübungen absolvieren, mit Torhüter Konstantin Poltrum einige grundlegenden Koordinationsaufgaben bewältigen und mit vielen weiteren HSC-Profis ihr handballerisches Können unter Beweis stellen.

Ganz gleich, welcher Spieler die Übung vorgab, die Grundschüler waren immer top motiviert und versuchten die erfahrenen Spieler des HSC 2000 Coburg mit ihrem Können zu beeindrucken, heißt es in der Mitteilung. Ein Highlight war in jeder Schule wieder das Verteilen der Autogrammkarten der Profis - so blieben nicht nur die Erinnerungen, sondern auch ein echtes Autogramm und manchmal auch der Gedanke an den festen Händedruck zum Abschied. red