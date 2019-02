HSC-Jungs müssen sich zerreißen

Für den HSC 2000 Coburg II steht am 20. Spieltag der 3. Liga Ost ein Schlüsselspiel auf dem Plan, denn die Mannschaft um den "Scharfschützen" Andreas Wolf hat am Sonntag um 13 Uhr in der HUK-Arena mit der SG Leipzig II einen direkten Kontrahenten im Kampf um den Klassenerhalt zu Gast.

In einer solchen Partie geht es sicherlich nicht so sehr um einen Schönheitspreis, sondern in erster Linie um die Bereitschaft zum unbedingten Einsatz, einem sicheren Zusammenspiel und darum, keine große Hektik aufkommen zu lassen und die 60 Spielminuten voll durchzustehen. Rechtzeitig vor dieser für beide Teams sicher aussagekräftigen Auseinandersetzung zeigten die Coburger bei ihrem Sieg in Gelnhausen, dass sie genau diese Attribute besitzen. Sie haben nicht nur einem starken Gegner Paroli geboten, sondern auch die Übersicht in gefährlichen Situationen bewahrt und die sich bietenden Möglichkeiten zur Offensive genutzt. Bleibt also abzuwarten, ob die HSC-Reserve das auch am Sonntag, zum ungewohnten Zeitpunkt ab 13 Uhr, erneut anbieten kann.

Die nach dem Abstieg gleich wieder in die 3. Liga zurückgekehrten Sachsen haben mit dem SC DHfK Leipzig einen Kooperationsvertrag zur Unterstützung vereinbart und es ist deshalb durchaus möglich, dass es von deren Seite in Coburg eine direkte Hilfe geben wird.

Doch der HSC 2 wird mit dem Rückenwind aus dem Gelnhausener Spiel selbst mit viel Selbstvertrauen in dieser Vier-Punkte-Partie gehen. Das wird auch dringend notwendig sein, denn Leipzig ist im neuen Jahr gut gestartet. Mit dem Heimsieg in Nieder-Roden und dem Auswärtspunkt beim Zweiten in Baunatal am letzten Spieltag ließen sie aufhorchen und meldeten sich eindrucksvoll im Kampf um den Klassenerhalt zurück.

HSC-Trainer Ronny Göhl verfolgt eine klare Linie: "Wir schauen auf uns und wollen in diesem enorm wichtigen Spiel an unserer Leistung aus dem Spiel in Gelnhausen anknüpfen. Zudem haben wir aus dem Spiel in Leipzig noch etwas offen. Da haben wir uns größtenteils selbst um die durchaus möglichen Punkte gebracht und werden diese jetzt in Coburg holen".

Lars Fichtner und Patrick Pernet sind am Sonntag wieder dabei, Kenny Schramm und Nikola Franke müssen pausieren.