HSC II will sich gegen Mitabsteiger Bruck keine Blöße geben

Gegen den Mitabsteiger aus der 3. Liga Ost, dem TV Erlangen-Bruck, bestreitet die Reserve des HSC Coburg am Sonntag um 16 Uhr in der BGS-Sporthalle die letzte Partie der Bayernliga-Vorrunde.

Die Mannschaft des Trainerduos Ronny Göhl und Till Riehn bekommt es mit einem Kontrahenten zu tun, der vor dem Ende der Vorrunde seine Chance nutzen möchte, mit einem Sieg die Coburger nach Punkten einzuholen. Keine einfache Aufgabe also für die "Gelb-Schwarzen".

Trotz der drei Punkte Abstand zum Führungsduo aus Bayreuth und Landshut hat das Team den Kampf um die Meisterschaft noch keinesfalls aufgegeben. Die Mannschaft hat sich fest vorgenommen, das neue Jahr mit viel Schwung und Elan anzugehen, um am Saisonende ganz oben zu stehen.

Bayernliga Männer

HSC 2000 Coburg II - TV Erlangen-Bruck

Die Übungsleiter haben in der Weihnachtspause mit ihren Helfern die Vorbereitung auf die am folgenden Wochenende beginnende Rückrunde mit dem Heimspiel gegen SV Anzing soweit abgeschlossen, müssen jedoch immer noch auf Luka Dude und Jakob Kassing verletzungsbedingt verzichten.

Girts Lilienfelds ist für das Bundesligateam festgespielt und deshalb weiterhin nicht einsetzbar. Außerdem ist der Lette derzeit für sein Heimatland bei der Europameisterschaft im Einsatz. Niklas Knauer ist nach überstandener Verletzungspause jedoch wieder mit dabei.

Der Grundstein für die Aufholjagd soll gegen die Brucker gelegt werden, denn eine Niederlage wäre fast schon fatal. Die Mannschaft darf sich jedenfalls keinen zweiten "Black-Out" wie bei der 27:33-Pleite in Landshut erlauben.

Was eindeutig für die HSC-Reserve spricht: sie ist in allen fünf Heimspielen ungeschlagen und in der Rückrunde hat die Mannschaft die direkten Gegner im Aufstiegskampf alle in eigener Halle zu Gast.

Beim TV Erlangen-Bruck muss die HSC-Abwehr vor allem auf ihren ehemaligen Mitspieler Christopher Härtl aufpassen. ebi