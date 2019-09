HSC II schon auf (Aufstiegs)-Kurs

Die Reserve des HSC 2000 Coburg hat nach dem Auftaktsieg in Anzing auch die Heimpremiere am Sonntag in der BGS-Halle gewonnen. Der Absteiger aus der 3. Liga besiegte den Vorjahresvize der Bayernliga, die DJK Waldbüttelbrunn, mit 22:18 Toren und bleibt deshalb im Fünferfeld der nach dem 2. Spieltag in der Bayernliga noch verlustpunktfreien Mannschaften.

Eine tolle Ausgangsposition im Vierzehnerfeld der höchsten bayerischen Liga. Angeführt wird diese von HaSpo Bayreuth nach deren deutlichen 38:28-Erfolg bei Schlusslicht TuS Fürstenfeldbruck II. HSC-Mitabsteiger TV Erlangen-Bruck holte sich nach der überraschenden Niederlage gegen Landshut mit dem 28:20-Sieg über SV Anzing die ersten beiden Zähler. TG Landshut kam gegen die SG Regensburg (31:30) gerade noch am ersten Punktverlust vorbei.

Bayernliga Männer

HSC 2000 Coburg II - Waldbüttelbrunn 22:18 (13:11)

Die gesamte Coburger Abwehr war in dieser Partie das Paradestück der Einheimischen. Über fünf Minuten blieb Waldbüttelbunn trotz einiger Versuche ohne jeden Erfolg, aber auch die "Schwarz-Gelben" benötigten fast zwei Minuten, ehe sie die aufmerksame Abwehr der Gäste erstmals knackten.

Debütant Jakob Kassing, der später nach einer Abwehraktion am gegnerischen Kreis verletzt ausschied, nutzte das freie Feld nach einer geschickten Balleroberung der HSC-Abwehr und wenig später knallte Lukas Dude den Ball zum 2:0 ins Netz. Überhaupt agierte die HSC-Abwehr an diesem Tag sehr aufmerksam und eroberte den einen oder anderen ungeahnten Ball.

Kurz darauf wurde vorne Holz getroffen und ein Ball flog knapp vorbei. Ein gelungener Beginn, doch dann gingen einige Aktionen schief ( 2:1/6.) und es kam zu einer offenen Auseinandersetzung. Waldbüttelbrunn agierte mit schnellem Spiel, aber zu oft ging es bei den Gästen in die Breite. Die HSC-Abwehr ließ nicht viel zu. Die Coburger hatten eindeutig die besseren spielerischen Momente. Dennoch bekamen die Gäste nach dem 6:6 (15.) Oberwasser. Coburg nahm eine Auszeit, denn technische Fehler und schlechte Würfe nahmen zum Entsetzen der Trainer zu. Plötzlich lagen die Gastgeber sogar mit 6:9 (20.) hinten. Das rief den HSC wieder auf den Plan und im Eiltempo sorgten Mustavic (3) und Beyer (2) für den 11:9-Vorsprung.

Beide Seiten haderten in dieser Phase öfters mit den Unparteiischen. Coburg kontrollierte jetzt aber mehr oder weniger das Geschehen, nur beim 13:12 (32.) kamen die Gäste noch einmal gefährlich nahe.

Doch die Gastgeber blieben cool. Andi Wolf und Lukas Dude erzielten das 15:12 (36.) und dann war die Messe praktisch gelesen, obwohl der kampfstarke Gegner niemals aufsteckte und drei Minuten vor dem Schlusspfiff auf 20:18 dran war.

Mit einem Doppelpack vom Kreis beruhigte Dominic Kelm aufkommende Ängste auf der Tribüne. Damit war das Spiel, das von einer vorzüglichen HSC-Abwehr bestimmt wurde, entschieden. Das I-Tüpfelchen einer guten Leistung gelang praktisch mit dem Schlusspfiff Torsteher Titze, als er einen keineswegs schlecht geworfene Siebenmeter parierte.

Stimmen zum Spiel

Co-Trainer Till Riehn (HSC): Insgesamt war es ein durchwachsenes Spiel, aber ich denke, die zwei Punkte haben wir verdient gewonnen. Tim Titze war ein sehr, sehr guter Rückhalt. Was uns jetzt noch fehlt, ist das Ausnutzen der ersten und zweiten Welle. Tim Titze (HSC-Torwart): In den wichtigen Momenten waren wir vorne und hinten zur Stelle. Deshalb war es auch ein verdienter Sieg.