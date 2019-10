Der HSC Coburg II hatte in der Handball-Bayernliga keine Probleme mit der TG Heidingsfeld und gewann vor nur 100 Zuschauern klar mit 31:19. Grundstein des klaren Sieges war eine hervorragende Abwehrleistung mit den beiden guten Torleuten Apfel (1. Halbzeit) und Titze (2. Halbzeit). Trotz einer roten Karte (Bühler/dritte Zeitstrafe) war der Sieg nie in Gefahr. - Ausführlicher Bericht in der Dienstagsausgabe. Foto: Iris Bilek