HSC I: Schon fünf Punkte Vorsprung

"Das könnte ein perfekter Spieltag für uns werden", freute sich Geschäftsführer Michael Häfner am Freitagabend schon während des Heimspiels gegen Dormagen (32:25). Es lief bereits die 49. Minute in der Arena, sein HSC führte uneinholbar und auf dem Handy blinkten die Niederlagen von Hamm in Lübeck (27:32) und Gummersbach in Lübbecke (27:29).

"Jetzt muss am Sonntag nur noch Bietigheim Federn lassen, dann haben wir ein schönes Polster", hoffte Häfner. Und das nicht vergeblich, denn tatsächlich verlor der Tabellendritte am Sonntag in Hamburg - überraschend deutlich mit 28:34 - und hat den Anschluss auf Spitzenreiter HSC Coburg vorerst verloren.

Ein "Ruhekissen" sind die fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Nichtaufstiegsplatz zwar bei zehn noch ausstehenden Spielen nicht, doch die Tatsache, dass die beiden derzeit einzig verbliebenen ernsthaften Verfolger, nämlich TuSEM Essen (drei Punkte zurück) und Bietigheim (fünf Zähler), beide noch in der HUK-Arena antreten müssen, führt schon zu einer großen Portion Optimismus im Lager der "Gelb-Schwarzen".

Hohe Hürde in Ferndorf

Am Freitag um 19.30 Uhr steht für die Mannschaft von Trainer Jan Gorr die ungemütliche Auswärtsaufgabe beim Tabellenneunten TuS Ferndorf im Spielplan. oph