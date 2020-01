HSC dreht spät auf

Die HSC-Reserve hat ihre Aufgabe in der Handball-Bayernliga gegen den SV Anzing zufriedenstellend gelöst. Obwohl sich der Gastgeber am Sonntag in der Coburger BGS-Halle mit 28:23 einen sicheren Sieg erspielte, stand die Partie lange Zeit auf des Messers Schneide. Erst in der Schlussphase gelang den "Gelb-Schwarzen" der entscheidende Durchbruch. Innerhalb weniger Minuten nutzten sie einen krassen Leistungsabfall des Gegners aus.

Nachdem Aufsteiger TG Heidingsfeld nach der eklatanten 15:43-Heimniederlage gegen Landshut seinen Rückzug aus der Bayernliga erklärte, änderte sich zum Rückrundenauftakt das Tabellenbild, da die Heidingsfelder Ergebnisse aus der Wertung genommen wurden. Coburg fiel hinter die DJK Waldbüttelbrunn (19:9 Punkte) zurück. Der nächste Gastgeber des HSC hat aber ein Spiel mehr auf dem Konto.

Bayernliga, Männer

HSC 2000 Coburg II - SV Anzing 28:23 (14:12)

Das Spiel blieb relativ torarm, da sowohl der HSC als auch die Oberbayern mit einer sehr aufmerksamen Abwehr von Beginn an zur Stelle waren. Herausragend neben den Torleuten Fabian Apfel und später Tim Titze (HSC) war der sechsfache Torschütze Max Preller. Trotz der geringen Torausbeute war die Partie jedoch überaus spannend und behielt ihr Niveau fast die ganzen 60 Spielminuten. Mit der verlässlichen Abwehr im Rücken kamen die Coburger nach dem 3:2 durch Jonathan Rivera mit dem Abwehrblock von Anzing zwar zurecht, aber es blieb eng.

Zweimal scheiterte Coburg beim Wurfversuch auf das leere Tor, war dennoch über 5:3 und 7:5 immer in Front. Anzing gab aber nicht auf und erreichte beim 8:8 (19.) wieder den Gleichstand. Die energischen Zugriffe der Gäste nahmen in der zweiten Halbzeit zu, aber Coburg ließ sich nicht so leicht aus der Bahn werfen. Tore von Dominik Bühler und Andreas Wolf per Siebenmeter brachten einen Vier-Tore-Vorsprung (32.). Nach einer Zeitstrafe gegen Geburtstagskind Dominik Kelm, zwei Toren der Anzinger, einem vergebenen Strafwurf und einer weiteren verpassten Großchance des HSC ging es nur mit einer Zwei-Tore-Führung für Coburg in die Crunchtime. Beim Stand von 22:21 stand die Partie in der 49. Minute wieder auf der Kippe. Doch mit variantenreichem Spiel wurde Anzing ausgehebelt, der Coburger Angriffsschwung konnte in der Schlussphase nicht mehr aufgehalten werden und die faire Partie endete mit dem zweiten von Tim Titze parierten Siebenmeter und einem klaren Erfolg der HSC-Reserve.

Stimmen zum Spiel

HSC-Co-Trainer Till Riehn: "Im Gegensatz zur letzten Woche war die Angriffsleistung schon sehr stark, aber die Chancenverwertung immer noch nicht so gut. Max Preller muss man sicher herausheben. Jetzt sind wir wieder in der Spur und schauen, was bis zum Saisonende noch drin ist." Dominic Kelm (fünf Treffer am Geburtstag): "Ich denke, es war ein verdienter Sieg, die Abwehr stand das ganze Spiel recht gut, im Angriff lassen wir leider etwas viel liegen, deswegen war es am Anfang ein bisschen eng, aber wir setzten uns durch."