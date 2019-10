HSC Coburg stellt wieder eine Dritte

Vor zwei Jahren musste der HSC 2000 Coburg wegen Spielermangels seine 3. Mannschaft für die Spiele in der Bezirksoberliga zurückziehen. Für die Saison 2019/2020 schaffte es die sportliche Leitung des Zweitligisten aber wieder, eine "Dritte" für den Spielbetrieb zu melden.

Zum neuen Spielerkader zählt auch Sebastian Hess, der seine Handballschuhe noch einmal schnürt, und HSC-Geschäftsführer Michael Häfner. Die Mannschaft muss nach den Regularien des Bayerischen Handball-Verbandes ganz unten anfangen, sie spielt ab sofort in der Bezirksklasse West. Diese Liga ist mit nur sieben Mannschaften sowie zwei Teams, die außer Konkurrenz mitwirken, besetzt. Die Premiere des HSC III gegen die HG Kunstadt III (außer Konkurrenz) verlief verheißungsvoll, denn beim 29:21-Sieg trugen sich fast alle Spieler in die Torschützenliste ein. HSC 2000 Coburg III: Fabian Neubauer (3), Timucin Balkan (3), Leon Kessel (1), Tim Böhme (4), Julian Mielenhausen (1), Marius Baucke (12/2), Sebastian Hess, Christian Hütter und Michael Häfner (4).

Frauen-Bezirksoberliga

In der Frauen-Bezirksoberliga finden am Wochenende nur drei Begegnungen statt. Neben dem HSV Hochfranken und dem HC 03 Bamberg muss auch der TSV Weitramsdorf eine Pause einlegen. Die Mannschaft von Trainerin Susanne Tetzlaff ist erst am 27. Oktober wieder im Einsatz und bestreitet dann ihr zweites Saisonspiel auswärts beim TV Gefrees. ebi