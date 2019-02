HSC Coburg ist bereit für HC Erlangen

CNach einer ausgeglichenen erster Halbzeit gegen den Verfolger aus Rimpar zeigte die B-Jugend des HSC 2000 Coburg in der Bayernliga eine klasse Leistung und ist so anscheinend gut gerüstet für den Schlager am Sonntag. Dann fährt die Truppe von Trainer Jens Pussert nach Erlangen um als Tabellenzweiter auf den Ersten HCE zu treffen.

Um diese Ausgangslage zu realisieren war ein Sieg gegen den anderen fränkischen Rivalen Rimpar nötig. Dieser wurde eingefahren, insgesamt präsentierte man sich an diesem Nachmittag als das bessere Team.

In der übergreifenden B-Jugend-Bezirksoberliga hat es der HSC II bei nur noch drei ausstehenden Partien selbst in der Hand, die angestrebte Meisterschaft zu erringen.

B-Jugend Bayernliga

HSC 2000 Coburg - DJK Rimpar 29:19 (11:10)

In der ersten Halbzeit zeigte sich der HSC überlegen, doch eigene Fehler verhinderten ein vorzeitiges Davonziehen und so ging man nur mit einer knappen Führung in die Pause. Danach spielten die Hausherren konzentrierter und somit auch durchschlagskräftiger. Die schon in Halbzeit eins starke Defensive mit sehr guten Torhütern ermöglichte jetzt auch Gegenstöße und damit leichte Tore. Auch im gebundenen Spiel war der HSC fast durchgehend erfolgreich und baute so den Vorsprung kontinuierlich aus.

Am Ende stand ein beeindruckender Sieg des HSC Coburg mit zehn Toren fest. Erfreulich dass man sich dadurch die Möglichkeit des erwähnten Spitzenspiel in Erlangen geschaffen hat. Anwurf ist am Sonntag in der Karl-Heinz-Hirsemann Halle um 13 Uhr. HSC 2000 Coburg: Mark Roschlau, Finn Knauer - Jan Brüning-Wolter (5), Tim Bauer (1), Felix Dettenthaler (5), Julian Mielenhausen (1), Luis Neumann (6/4), Jonas Ratschker (5), Gustav Dannhäuser (2), Lasse Schartl (2), Lars David (2), Leo Usbeck, Leon Kessel jp

B-Jugend Bezirksoberliga

HSC Coburg II - TV Marktsteft 36:19 (14:12)

Die Youngsters des HSC besiegten den TV Marktsteft mit 36:19 Toren klar und verdrängten die Unterfranken vom Platz an der Sonne. Mit 22 Treffern in der zweiten Halbzeit wurde der Gegner beinahe überrollt. Mit Andreas Gahn und Jens Pussert hatten beide B-Jugend-Trainer auf der Bank Platz genommen, sie konnten den Jungs in dem wichtigen Spiel um die Meisterschaft wertvolle Tipps geben. Hatten in der ersten Spielhälfte Ungenauigkeiten in der Abwehr und der ein oder andere Fehlpass eine höhere Führung verhindert, stellten die Trainer das Team immer besser auf den Gegner ein. Im zweiten Durchgang wurden die vorgegebenen Spielzüge perfekt umgesetzt und die Coburger netzen quasi im Minutentakt ein. Auch die Abwehr stand mit zunehmender Spieldauer - nur sieben Gegentreffern in der zweiten Halbzeit - sehr gut. Zudem nutzte der Coburger Torhüter die Gelegenheit und konnte sich mehrfach mit Paraden auszeichnen.

Die Coburger hatten als Team eine überzeugende Leistung gezeigt, alle elf Feldspieler trugen sich in die Torschützenliste ein.

HSC 2000 Coburg II: Kröger - David (5), Bär (2), Berghold (2), Usbeck (6), Kler (6), Kessel (4/1), Drabek (5), Woldrich (2), Landskron (1), Ganz (2), Meixner (1). kes