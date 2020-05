HSC Coburg: Entscheidung ist gefallen

Beim HSC 2000 Coburg sind wichtige Entscheidungen gefallen. Wer neuer Geschäftsführer beim Erstliga-Aufsteiger wird und wer das Amt für den aller Voraussicht nach ins Management wechselnden Trainer Jan Gorr künftig übernimmt, wollen die Verantwortlichen aber erst am Freitag bei einer Pressekonferenz bekannt geben. Bis dahin haben die Macher Stillschweigen vereinbart.

Gorr sagt, dass noch das eine oder andere Gespräch geführt werden muss, um Fakten schaffen zu können. Vorstandssprecher Stefan Apfel und Aufsichtsratsvorsitzender Matthias Dietz bitten um Geduld. Beide wollen derzeit keine Fragen beantworten. "Wir führen derzeit die Nachfolgediskussion und planen in aller Ruhe, wie wir uns für die Zukunft aufstellen möchten. Erst, wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, werden wir informieren", erklärt Dietz. Gorr, Dietz und Apfel betonen ausdrücklich, dass sie sich auch nicht an den derzeit kursierenden Spekulationen beteiligen werden und dazu keine Aussagen treffen. Der HSC lässt also erst am Freitagnachmittag die "Katze aus dem Sack".

Grimm, Roth oder ein anderer?

Es gilt aber inzwischen als nahezu sicher, dass Gorr sein Traineramt zugunsten des Geschäftsführer-Postens aufgibt und der HSC am Freitag einen Nachfolger präsentiert. Im Gespräch als künftiger HSC-Trainer ist neben den im Februar beim Erstligisten MT Melsungen freigestellten Heiko Grimm (Tageblatt vom 16. Mai) inzwischen auch Michael Roth. "Schorle", wie der ehemalige Nationalspieler in Handballerkreisen genannt wird, war wie Grimm Trainer in Melsungen. Er bestritt in der deutschen Nationalmannschaft 44 Spiele und warf dabei 66 Tore. Zuletzt arbeitete er als Interimstrainer bei den Füchsen Berlin und sucht nun eine neue Herausforderung in der 1. Bundesliga. Viele Trainerstühle sind aktuell im Oberhaus allerdings nicht frei. oph