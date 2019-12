HSC bittet zum Derby-Tänzchen

Ein 1:6-Lauf in den Schlussminuten in Lübeck hat verhindert, dass der HSC 2000 Coburg in das Derby am Samstagabend gegen die DJK Rimpar Wölfe (Anwurf um 19.30) als Spitzenreiter geht. Doch das Tabellenbild ist den Coburgern vor dem 15. Vergleich mit dem fränkischen Rivalen relativ egal, brisant wird es allemal. "Das ist immer nur eine Momentaufnahme, es ist schön oben zu stehen, mehr aber auch nicht", gibt sich Coburgs Trainer Jan Gorr ganz pragmatisch.

Was er beim Gegner nach dem Trainerwechsel beobachtet hat, ist "dass sie unterschiedliche Systeme ausprobieren. Ihre Stärke ist immer noch die Abwehr mit dem Torwart und dem Gegenstoß sowie viele Kleingruppenaktionen im Angriff. Aber sie bringen auch ein paar neue Dinge ein."

Nach vier Jahren sitzt bei den Wölfen mit Ceven Klatt erstmals in der HUK-Arena ein neues Gesicht auf der Trainerbank der Rimparer. Sich selbst beschreibt er so: "Willensstark - ehrlich - ausgeglichen." Aber: "An der Seitenlinie ist es mit der Ausgeglichenheit manchmal vorbei. Unser Sport vermittelt Emotionen, das ist ja das Schöne daran. Diese positiven Emotionen soll man auch zeigen dürfen. Manchmal freue ich mich über erfolgreiche Aktionen auf dem Spielfeld mehr als die Spieler selbst." Er ist dabei, neben der 6:0-Deckung mit dem 5:1-System "ein weiteres, zweites, gleichwertiges Abwehrsystem zu etablieren", spielt gerne mit dem siebten Feldspieler und einer unorthodoxen 3:3-Deckung. In dieser warten im Innenblock mit Gempp, Siegler und Schulz Akteure, die aggressiv verteidigen.

Unorthodox und aggressiv

Das ist genau das, was Rimpar seit Jahren auszeichnet. "Wir müssen einen Weg finden diese Deckung auszuspielen, wie mit einem Eisbrecher für die nötigen Räume sorgen, um zu einem aussichtsreichen Abschluss zu kommen", fordert Gorr von seinem Team, das bis Mittwoch noch nicht komplett war. Sproß, Billek und Zeman laborieren an einem hartnäckigen Infekt, müssen die Vorbereitung auf das Derby recht reduziert angehen. Aber der Charakter dieses Spiels ist auch der Grund, dass es Gorr zum "Highlight-Spiel" für die Spieler und die Fans ausruft. "Da wird der Boden ein paar Zentimeter mehr durchpflügt." Einmal mehr ist ein Abnutzungskampf zu erwarten und auf einen Mann müssen die HSCler noch besonders achten.

Erst Klock-, jetzt Brustmann

Hinter der sehr guten Deckung der Wölfe wartet ein weiteres, oft nur schwer zu überwindendes Hindernis. Was bei Lübeck-Schwartau, nicht zuletzt am vergangenen Freitag, Dennis Klockmann für die Angreifer des HSC ist, ist bei den Rimparern Max Brustmann. Mehrfach stand der Torwart der Unterfranken, von den eigenen Fans "The Wall" genannt, HSC-Erfolgen in der Vergangenheit bereits im Wege. Deswegen wird für die Coburger viel davon abhängen, ob sie bis zum Schluss konzentriert bleiben, um den dritten Sieg in Serie über den fränkischen Rivalen und den neunten Heimsieg der Saison feiern zu können. Denn alles andere als ein bis in die Schlussphase spannendes Spiel wäre überraschend.