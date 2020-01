HSC belegt unglücklichen 4. Platz in Nancy

Die A-Jugend-Mannschaft des HSC Coburg nahm zum 3. Mal beim Europe-Cup des Vereins Villers-lès-Nancy teil. Da in Frankreich mit etwas anderen Jahrgängen als in Deutschland gespielt wird, trat der HSC quasi mit der "neuen" A-Jugend an und läutete damit auch die Vorbereitung auf die Jugend-Bundesliga-Qualifikation ein, die im Mai stattfinden wird.

Die beiden Gruppenspiele gegen den Mitorganisator und Zweitligisten aus Nancy sowie P2H aus dem Luxemburgisch-Französisch-Deutschen Dreiländereck wurden beide knapp gewonnen. Coburg profitierte von den Paraden von Mark Roschlau im Tor. Das Trainerteam mit Margots Valkovskis, Dorian Wagner und Martin Röhrig war nicht wirklich begeistert, so dass auch einige deutliche Worte fielen. Das Viertelfinale gewann der HSC gegen einen über sich hinauswachsenden Gegner aus Lagny/Serris in der Pariser Region. Der achtfach erfolgreiche Lars David am Kreis sowie Youngster Pavels Valkovskis, der in der entscheidenden Phase Verantwortung übernahm, ragten dabei heraus.

Ärgerliches Halbfinalspiel

Im Halbfinale unterlagen die Coburger gegen eine Mannschaft aus Livry-Gargan aus der Region Paris. Am Ende dieses spannenden Spiels hatte der Gegner das Glück und auch die Schiedsrichter auf seiner Seite, so dass der HSC trotz großem Kampf mit 15:16 unterlag.

Im Spiel um Platz drei entwickelte sich ein munteres Hin und Her gegen das Team aus Besançon in der Nähe der Schweizer Grenze. Letztlich hatten die Franzosen im Siebenmeter-Werfen nach dem 18. Wurf das glücklichere Ende.

Mark Roschlau wurde zum besten Torhüter des Turniers gewählt, Jan Brüning-Wolter und später Julian Mielenhausen hielten die Abwehr zusammen. Pavels Valkovskis als Jüngster der Truppe übernahm viel Verantwortung und glänzte als Schütze und Jonas Ratschker war der "Dauerbrenner", auf den immer Verlass war. Die Anwesenheit von Lars David nach langer Verletzungspause war positiv für das Angriffsspiel, das Luis Neumann steuerte. mr