HSC 2000 II gegen Hanau

Letztes Heimspiel für den HSC 2000 Coburg II in der 3. Handball Liga Ost. "Unser Ziel ist den Relegationplatz zu sichern, auch wenn diese erstmal nur pro forma gespielt wird. Der Punkt gegen Baunatal hat wieder viel Selbstbewusstsein für die Spieler gebracht und die Leistung hat gezeigt, dass wir auch in dieser Liga mithalten können", gibt sich Trainer Ronny Göhl vor dem Duell am heutigen Samstag ab 19.30 Uhr in der HUK-Arena gegen den Tabellendritten Hanau zuversichtlich.

Hanau kommt mit einer Mannschaft, die ihre Stärken hauptsächlich im Rückraum und in der zweiten Welle hat. Hier gilt es das Tempo von Hanau wegzunehmen und dem starken und wurfgewaltigen Rückraum mit einer gesunden Härte entgegenzutreten.

"Wir wollen uns im Angriff auf unsere Stärken konzentrierten. Wichtig wird hier sein, weiter an der Chancenverwertung zu arbeiten. Wir spielen gute Situationen heraus, aber belohnen uns da noch zu wenig", kritisiert Göhl.

HSC 2000 Coburg II: Apfel / Plötz - Preller, Franke, Kelm, Beyer, Fichtner, Harder, Dude, Pernet, Rivera, Bühler, Lilienfelds, Knauer, Wolf. ct