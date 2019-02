HSC 2000 Coburg ist in Groß-Bieberau krasser Außenseiter

Nach den beiden keineswegs eingeplanten Niederlagen im Abstiegskampf gegen direkte Konkurrenz geht es am Samstag für den HSC 2000 Coburg II in der 3. Handball Liga Ost zum schweren Auswärtsspiel nach Groß-Bieberau.

Nach einem mehr als holprigen Saisonstart holten die Odenwälder ausgerechnet in Coburg ihren ersten Doppelpack und liegen mit 19 Punkten inzwischen im gesicherten Mittelfeld und bereits acht Punkte vor den Coburgern. Groß-Bieberau besitzt eine sehr ausgeglichene Mannschaft. Das weiß auch Trainer Ronny Göhl: "Wenn man aus dem Konstrukt einen Spieler herausnehmen will, dann kommt man an Michael Malik nicht vorbei. Er trifft im Angriff so gut wie alle wichtigen Entscheidungen und ist dazu noch extrem torgefährlich". Zudem haben die Gastgeer mit Martin Juzbasic im Tor einen ausgezeichneten Könner seines Fachs stehen.

Mehr Lockerheit

Aber auch die Mannschaft um das Trainerduo Göhl/Riehn braucht sich nicht zu verstecken. Die Spieler haben bereits mehrfach gezeigt und bewiesen, dass sie auf dem Niveau gut und erfolgreich Handballspielen können. Dazu sollten die Jungs nach Meinung von Göhl auch wieder die Lockerheit der letzten Spiele in die Mannschaft bekommen und ihre Möglichkeiten besser ausschöpfen. Dazu gehört natürlich auch Disziplin und absoluter Wille.

"Wir werden befreit aufspielen, denn keiner wird von uns erwarten, dass wir in Groß-Bieberau etwas Zählbares mitnehmen".

Die Statistik spricht allerdings eine andere Sprache, denn

schaut man sich die letzten zwei Auftritte der Reserve in Groß-Bieberau an, dann stimmt das aus Coburger Sicht durchaus positiv. In der Saison 2016/2017 gewann der HSC II am vorletzten Spieltag mit 28:22 in Bieberau und in der Saison 2017/2018 gelang die Überraschung gleich am ersten Spieltag mit einem 28:24-Sieg in fremder Halle.