"Hoverboard" für Straße ungeeignet

Auf der Welle der E-Mobilität wollte ein 32-Jähriger mitschwimmen. Unglücklicherweise wählte er hierfür ein ungeeignetes Gefährt im öffentlichen Verkehrsraum. Damit beging er gleich mehrere Verstöße.

Am Mittwoch gegen 21.15 Uhr hatte eine Kulmbacher Polizeistreife den Kulmbacher auf seinem "Hoverboard" in der Hermann-Limmer-Straße erspäht. Da solche elektrischen Skateboards für den Betrieb im öffentlichen Straßenverkehr nicht zugelassen sind, unterzogen sie den Mann einer Kontrolle. Die Fahrer derartiger Vehikel trifft auch die volle Bandbreite des Fahrerlaubnisrechts, ferner unterliegen sie der Versicherungs- und Steuerpflicht. All das konnte der 32-Jährige nicht vorweisen. Auch eine gültige Fahrerlaubnis hatte er nicht. pol