Hotline zu Übungszwecken

23 KAB Suchdienste in Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz beteiligten sich an einer gemeinsamen Übung. Auch das Kreisauskunftsbüro des BRK-Kreisverbandes Bad Kissingen war mit sieben ehrenamtlichen Helfern dabei. In der Übung gab es eine Hotline für Angehörige. Die Eingabe der Suchanfragen erfolgte über Rechner in das KAB-interne Netzwerk. Die Übung wurde vom DRK-Landesverband Hessen koordiniert. Wer beim Kreisauskunftsbüro (KAB) mitarbeiten möchte, kann unter Tel.: 0971/727 24 10 Kontakt aufnehmen sowie per E-Mail an kab-badkissingen@web.de. red