Am Dienstag, 30. April, 18.30 Uhr, tagt im Rathaus in Müggendorf der Marktgemeinderat Wiesenttal. Tagesordnungspunkte sind unter anderem ein Antrag auf Vorbescheid über die Hotelerweiterung "Schwarzer Adler" in Streitberg, ein Antrag auf Vorbescheid über die Änderung des Sporthotels Fränkische Schweiz zu einem Schüler- und Studentenwohnheim in Streitberg, private Bauangelegenheiten und die Beteiligung an der Bebauungsplanänderung "Gründlein" in der Marktgemeinde Heiligenstadt. red