Hotelbetrüger fliegt auf

In Zusammenarbeit mit der Kripo Korbach in Hessen konnte ein Straftat die sich bereits Anfang Dezember 2018 in Hammelburg ereignete, nun geklärt werden. Ein Unbekannter hatte sich im Dezember unter Angabe falscher Personalien fernmündlich ein Zimmer eines Hotels in Hammelburg angemietet, sich den Schlüssel deponieren lassen und hatte dann in der Nacht das Zimmer leergeräumt. Im Rahmen der Ermittlungen zu einer anderen Straftat wurden in Korbach Durchsuchungen durchgeführt. Dabei wurde eine Vielzahl von Fernsehgeräten aufgefunden. Eines der Geräte konnte der Straftat Hammelburg zugeordnet werden. Der ermittelte Tatverdächtige befindet sich derzeit in Haft in einer hessischen Justizvollzugsanstalt.