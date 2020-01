"Hotel Palindrone" spielt im Schüttbau auf

Der Rügheimer Kulturverein startet ins neue Jahr. Das Programm 2020 im Schüttbau sieht neben drei weiteren Meisterkonzerten zwei Konzerte in der Reihe "Vorhang auf" vor. Den Auftakt macht, wie der Verein mitteilte, das Konzert mit der Gruppe "Hotel Palindrone". Das ist Musik zwischen Folk, Klassik und Jazz mit "Maik Mondial" und vierstimmigem Gesang über Grenzen hinweg. Die Multi-Instrumentalisten von "Hotel Palindrone" führen auf eine Reise quer durch Europa: vom französischen Balfolk zu spanischen Mühlenfesten, von der Balkanhochzeit zur skandinavischen Mittsommernacht, vom schottischen Pub zum alpinen Aufgeigen; aber auch von Mozart und Haydn zum Electric Light Orchestra. Man fühlt keine Schweißnähte, heißt es in der Ankündigung des Kulturvereins. Alles ist einfach Musik. Das Konzert findet am Freitag, 24. Januar, ab 19 Uhr im Schüttbau statt. Karten gibt es im Vorverkauf bei Musik Hofmann, Ruf 09523/6566, Kartentelefon 09523/5475. Foto: pr