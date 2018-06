Hotel am Schloss heißt nicht mehr "Dorn"

See



Das ehemalige "Hotel Dorn", nahe bei Schloss Weissenstein gelegen, soll umbenannt werden. Der Voreigentümer hatte beantragt, dass der Name "Dorn" nicht mehr Bestandteil der Betriebsbezeichnung sein soll. Auf Vorschlag der Verwaltung wurde in der Ratssitzung beschlossen, den Gastronomiebetrieb in "Café Restaurant & Hotel am Schloss" zu ändern. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Hinweisschilder zu ändern. Das Hotel ist Eigentum der Gemeinde Pommersfelden und verpachtet.