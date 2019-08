Bad Brückenau 31.07.2019

Hot Feet Stompers heizen ein

Beim Feierabendkonzert am kommenden Freitag, 16. August, sorgen die "Hot Feet Stompers" für gute Stimmung am Marktplatz in Bad Brückenau. Beginn ist um 19 Uhr und das Ende um 20 Uhr. sek