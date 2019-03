Hospizverein stellt seine Arbeit vor

Der Hospizverein Bamberg e. V. stellt am Mittwoch, 20. März, seine Arbeit vor. Beginn ist um 19 Uhr im Alten E-Werk. Ehrenamtliche Begleiter und Berater des Hospizvereins stehen bereit, wenn sich Menschen wegen schwerer Erkrankung, Sterben, Tod und Trauer Unterstützung wünschen. Sie bieten mitmenschliche Begleitung und Zeit an - zu Hause, in der Klinik, in Pflege- und Betreuungseinrichtungen. Konrad Göller, Vorsitzender Hospizverein Bamberg, und Markus Starklauf, Leiter der Hospizakademie Bamberg, erzählen von der Hospizarbeit, den Angeboten des Hospizvereins und des Hospiz- und Palliativzentrums in Bamberg. Sie beantworten auch Fragen rund um das Thema Sterben, Tod und Trauer. Vortrag und Informationsmaterial sind kostenfrei. red