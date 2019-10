Am Dienstag, 29. Oktober, um 14 Uhr hat der VdK Ebensfeld im Gasthaus Hagel in Dittersbrunn den Hospizverein Lichtenfels zu Gast. Das Vortragsthema lautet: Der Hospizverein stellt sich vor. Die Referentin wird über die Aufgaben und Tätigkeiten des Vereins berichten. Zu diesem Vortragsnachmittag ergeht Einladung an alle Mitglieder und Interessenten, auch Nichtmitglieder sind hierzu willkommen. red