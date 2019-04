Hospizverein Höchstadt feiert Jubiläum

15 Jahre schon gibt es den Hospizverein Höchstadt und Umgebung. Der Verein wird am Sonntag, 14. April, auf dem Ostermarkt im Kommunbrauhaus in der Zeit von 13 bis 17 Uhr vertreten sein. Die Malerin Bärbel Kachler aus Horbach zeigt farbstarke Bildwerke auf Seide, aber auch handgearbeitete Tücher, Schals, Karten und mehr. Gerne informiert der Verein an seiner Kaffeebar über seine ehrenamtliche Arbeit. red