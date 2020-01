Hospizverein bietet Schulung an

Der Hospizverein Kulmbach bietet wieder einen Kurs für Hospizbegleiter an und sucht Menschen, die bereit sind, dieses wichtige Ehrenamt mit Leben zu erfüllen. Nähere Informationen dazu gibt es beim Hospizverein Kulmbach unter 09221/924739 und am Informationsabend am Montag, 20. Januar, um 19 Uhr im Burggut, Waaggasse 5, 1. Stock.

Leben und Sterben gehören untrennbar zusammen. Jedes Leben ist auch ein Sterben und ständiges Abschied nehmen. Wer sich auf die Begleitung Schwerkranker und Sterbender einlässt, wird bald spüren, dass er unweigerlich mit seiner eigenen Vergänglichkeit konfrontiert ist, dass er seinen eigenen Ängsten gegenübersteht. Es bedeutet vor allem Arbeit an sich selbst, um denen Begleitung zu sein, die sich mitten im Dunkeln befinden.

Mit seiner Hospizbegleiterausbildung möchte der Hospizverein Menschen Mut machen, Sterbende zu begleiten und ihnen die Möglichkeit geben, sich fachlich und spirituell auf diese Aufgabe vorzubereiten. red