Ein 42-jähriger Mann wurde am Donnerstagmittag in einem Bekleidungsgeschäft in der Bamberger Innenstadt beim Diebstahl einer Hose für knapp 90 Euro ertappt. Der Mann ging dazu in eine Umkleidekabine, zog sich die neue Hose an, verstaute sein altes Kleidungsstück in einer mitgeführten Tasche und wollte so den Laden verlassen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Sicherheitsleistung in Höhe von 50 Euro an.