Ein Extratreffen der Strick- und Häkelgruppe im alten Rathaus in Poppenlauer findet am Montag, 28. Oktober, statt. Von 14 bis 17 Uhr kommen die Hortkinder zu den Strick- und Häkeldamen, um Häkeln zu lernen. Die angefertigten Stricklieseln werden da an die Kinder übergeben. sek