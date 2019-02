Hort-Neubau beschäftigt die Räte

Die nächste Sitzung des Michelauer Gemeinderates findet am Mittwoch, 27. Februar, um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Themen sind unter anderen die Sanierung der Johann-Puppert-Schule sowie der Neubau eines Hortes in Schwürbitz und der Neubau eines Hortes in Michelau. red