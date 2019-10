Hort hat neue Adresse

Mit einer Feier wurde der Hort "Kids mit Grips", den 40 Kinder in der Jahnstraße 16 besuchen, offiziell eröffnet. Der Hort war ursprünglich im Seubelsdorfer Schulhaus untergebracht, da reichte aber der Platz nicht mehr. Als Ersatz bot sich das ehemalige Gebäude der Stadtwerke an, die vor knapp einem Jahr in größere Räumlichkeiten im Eichenweg umzogen.

In wenigen Monaten wurde das überwiegend aus Büroräumen bestehende Erdgeschoss des Gebäudes unter der Leitung von Christian Vogel vom städtischen Bauamt umgebaut, wobei die meisten Arbeiten der städtische Bauhof erledigte. So wurden aus vier Büros durch Abbruch von zwei nicht tragenden Innenwänden zwei Gruppenräume geschaffen, weiter ein Hausaufgabenzimmer, ein Büro- und Personalraum, eine Küche für die Mittagsbetreuung, ein Teeküche für das Personal, eine Garderobe, vier Toiletten sowie rauchdichte Brandschutztüren.

Auf der Eröffnungsfeier dankte Hortleiterin Nicole Bäuerlein der Stadt Lichtenfels für die Bereitstellung des Gebäudes, den schnellen Umbau und die passende Möblierung sowie ihrem Team, das sich ebenso wie der Elternbeirat und weitere Eltern beim Umzug stark engagierte. Dekanin Stefanie Ott-Frühwald bedankte sich ebenfalls bei der Stadt und allen weiteren Beteiligten für die schnelle Durchführung der Maßnahme. Der Begriff "Hort" stehe entsprechend seinem lateinischen Ursprung für Garten, und auch die Bibel erzählt von einem Garten Eden, einem Platz, an dem man gut zusammenleben könne, veranschaulichte Dekanin Ott-Frühwald.

Dieses schöne Bild könne auch für den Kinderhort gelten, der für die Buben und Mädchen einen behüteten Raum biete, in dem sie nach der Schule zusammentreffen und ein gutes Miteinander lernen.

Bürgermeister Andreas Hügerich lobte das Hort-Team, das sich stark in der Übergangszeit des Umzugs engagierte und ebenso die Eltern, die Verständnis zeigten oder mithalfen. Das sei für ein gutes Miteinander in der Stadt wichtig.

Man sei bei Hort und Krippe noch nicht auf dem erforderlichen Stand. Das benötige Zeit, man sei aber auf einem guten Weg.

In jedem Fall wolle man "den uns anvertrauten Buben und Mädchen ein kindgerechtes Umfeld bieten", in dem sich die Kinder wohlfühlen, unterstrich der Bürgermeister.

Andreas Förster, der pädagogische Leiter der Schulkindbetreuung im Dekanatsbezirk Michelau zeigte sich beeindruckt von den neuen Räumlichkeiten und der sinnvollen und ansprechenden Einrichtung und bedankte sich ebenfalls bei allen Beteiligten, vor allem beim Hort-Team, das er ebenso wie der Elternbeirat mit einem Geschenk erfreute.

Die Rektorin der Grundschule am Markt, Michaela Schell, sah es als Vorteil an, dass die Kinder aus den beengten Verhältnissen des Schulgebäudes herauskommen und nach einem kurzen Weg den sehr schön eingerichteten Hort nutzen können.

Brigitte Elflein vom Sachgebiet "Jugend und Familie" des Landratsamts war ebenfalls von der schnellen Umsetzung des Projekts Hortumzug beeindruckt.

Bei einem gemeinsamen Rundgang überzeugten sich die Gäste von der gelungenen Maßnahme.