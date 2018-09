Horst Zettner feiert 50. Karate-Jubiläum

Im Jahr 2018 feierte der über Deutschlands Grenzen hinaus bekannte Karate-Großmeister Horst Zettner aus Gundelsheim (9. Dan Karate) nicht nur sein 50. Karate-Jubiläum, sondern auch seinen 75. Geburtstag. Ein weiteres Jubiläum vom 12. Mai 1968 bis 12. Mai 2018 resultiert aus seiner Mitgliedschaft beim Deutschen Dan-Kollegium e.V. in der Fachgruppe Karate, in der er noch heute in ehrenamtlicher Funktion als Lehr- und Prüfungsbeauftragter für Aus- und Fortbildung ist. Darüber hinaus ist er als nationaler und internationaler Kampfrichter-Referent tätig und ein Vorbild für die Jugend und die Erwachsenen, da er immer noch offiziell als internationaler Kampfrichter an Karate-Wettkämpfen teilnimmt.

Seine Karate-Laufbahn begann 1968 beim Post SV Bamberg, als er die von Jochen Kuhnert geführte Karate-Abteilung übernahm. Nach schwierigen Anfängen, insbesondere durch die Konkurrenz der damaligen Karateabteilung des Polizei SV Bamberg, begannen die Revierkämpfe um die Vorherrschaft, wer wohl die erfolgreichere Karate-Abteilung in Oberfranken sein würde. Zettners eiserne Disziplin und Härte bei einem dreimaligen wöchentlichen Karate-Training mit seinen Schülern in der Wunderburger Schulturnhalle zeitweise mit fast 50 Karate-Interessenten zeigten bald die ersten Wettkampf-Erfolge. 1975 gründete Zettner mit seinem Meisterschüler Dietmar Renner aus Untermerzbach das erste Karate-Dojo Untermerzbach 1975 e.V. (Unterfranken). 1978 rief er eine neue Karate-Abteilung beim Eisenbahn-Turn- und Sportverein ETSV Bamberg e.V. ins Leben. Der größte sportliche Erfolg von Horst Zettner war die Karate-Lehrer-Ausbildung von 1972 bis 1974. Zettner trainiert mit seinen 75 Jahren immer noch regemäßig morgens seine Karate- und Chikung-Übungen. red