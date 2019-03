Horst Weber ist ein Paradebeispiel für gelebtes Ehrenamt

Am Freitag feierte Horst Weber 80. Geburtstag. Der Wilhelmsthaler ist ein Paradebeispiel für gelebtes Ehrenamt. Für seine herausragenden Verdienste um die Gemeinschaft wurde er Ende 2018 mit der Ehrenmedaille seiner Heimatgemeinde ausgezeichnet.

Der ehemalige Lehrer hat sich über ein halbes Jahrhundert in verschiedenen führenden Funktionen insbesondere für "seinen" TSV Wilhelmsthal, die Pfarrei St. Josef Wilhelmsthal sowie kommunal- und gesellschaftspolitisch eingesetzt.

Beim TSV war er 53 Jahre in verantwortlicher Position tätig - als Ausschussmitglied, Schriftführer, Dritter Vorsitzender, Zweiter und Erster Vorsitzender wie auch geschäftsführender Vorsitzender. Der Jubilar war Ehrenamtsbeauftragter und Stadionsprecher. Über zehn Jahre war er auch im Jugendbereich tätig - so als Leiter der B-, C-, D- und G-Junioren. Auch kommunalpolitisch brachte er sich tatkräftig ein, war er doch 24 Jahre lang für die CSU Gemeinderat. Großes Engagement zeigt er im kirchlichen Bereich. Über einen langen Zeitraum hinweg gehörte er dem Pfarrgemeinderat an und stand diesem auch als Vorsitzender vor. Zudem betreute er viele Jahre die Ministranten. Noch immer bereichert er den Männergesangverein Cäcilia Wilhelmsthal mit seiner schönen Stimme. Er ist engagiertes Mitglied in nahezu allen örtlichen Vereinen, so auch bei der Feuerwehr und in einigen überörtlichen Vereinen. Mit großem Verantwortungsbewusstsein und Gerechtigkeitssinn übte er das Ehrenamt des Schöffen aus.

Im Gasthaus "Zum Hauptmann" konnte er sich über herzliche Glückwünsche zahlreicher Nachbarn, Verwandter, Repräsentanten örtlicher Vereine und kirchlicher Institutionen sowie der Politik freuen. Sein ehemaliger Lehrer-Kollege Rudi Fiedler aus Lahm trug humorvoll den Lebenslauf des Jubilars vor. Für die Gemeinde Wilhelmsthal gratulierte Bürgermeisterin Susanne Grebner, die Horst Weber als große Stütze der Gesellschaft bezeichnete. Er sei ein Paradebeispiel für gelebtes Ehrenamt. Auch Pfarrer Sven Raube würdigte die besonderen Verdienste des Jubilars um seine Heimat. Langweilig wird es dem wesentlich jünger wirkenden 80-Jährigen nicht. "Ich bin immer noch aktiv. Mein Terminkalender ist nach wie vor voll", schmunzelt der Jubilar. Zu den Hobbies des begeisterten Anhängers des TSV 1860 München zählen auch heute noch sein Einsatz für Vereine und im sozialen Bereich sowie seine große Familie. Aus der Ehe mit seiner Frau Imelda gingen die Töchter Stefanie und Christine sowie Sohn Martin hervor. Zudem ist er stolzer Großvater von fünf Enkelkindern. hs