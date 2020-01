Horst Schnura erhält Bronzene Raute des CSU-Ortsverbandes

Der CSU-Ortsverband Nordhalben zeichnete Horst Schnura mit der Bronzenen Raute aus. Diese höchste Auszeichnung, die ein CSU-Ortsverband vergeben kann, wurde erstmalig in Nordhalben vergeben.

Ortsverbandsvorsitzender Michael Wunder sagte bei der Auszeichnung, dass Horst Schnura seit 35 Jahren ein überaus zuverlässiger Schriftführer sei. Noch nie in der über 70-jährigen Geschichte des Ortsverbandes habe eine Person über so einen langen Zeitraum eine Führungsposition begleitet. Horst Schnura sei eine großartige Stütze des Ortsverbandes und fertige immer sehr ausführliche und aussagekräftige Protokolle. Darüber hinaus bringe er sich immer in die Gestaltung der Wahlunterlagen ein. Mit besonderer Freude könne man deshalb die Urkunde mit Ehrennadel überreichen.

Landrat Klaus Löffler, der den CSU-Kreisverband vertrat, schloss sich den guten Wünschen ebenfalls an. red