Horst Lohse zum 75. Geburtstag

Keiner hat für die Neue Musik in Bamberg so viel getan wie Horst Lohse. Der weithin bekannte und international vernetzte Komponist leitete viele Jahre den Verein Neue Musik in Bamberg und ist heute dessen Ehrenvorsitzender. Dieses Jahr feierte er im März seinen 75. Geburtstag - und bekam vom Verein ein besonderes Geschenk: Carte blanche für ein Konzert, das er sich also frei nach seinen Wünschen gestalten kann.

Lohse entschied sich für einen abwechslungsreichen Kammermusikabend, an dem das Publikum außer eigenen Kompositionen wie "Fremder Vogel" und "AllerleiRauh" auch Werke seiner Freunde und musikalischen Weggefährten hören kann: so Violetta Dinescu, Wolfram Graf, Lorenz Trottmann oder Helmut Bieler. Das Konzert findet am morgigen Donnertag um 20 Uhr im Grünen Saal der Harmonie am Schillerplatz statt, der Eintritt ist frei. red