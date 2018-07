Horst Huber ist neuer Chefarzt in St. Marien

Seit 19 Jahren im Haus





Bekannt mit den Fachärzten



red



Er versetzt Patienten in Narkose und holt sie wohlbehalten nach der Operation zurück, lindert Schmerzen und überwacht die Patienten auf der Intensivstation - Dr. Horst Huber ist der neue Chefarzt der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin im Malteser Waldkrankenhaus St. Marien.Huber übernimmt die Position vom scheidenden Chefarzt Dr. Günther Lauer, der nach 30 Jahren im Waldkrankenhaus - davon 17 Jahre als Chefarzt - in den Ruhestand verabschiedet wurde. Über 150 Mitarbeiter verabschiedeten den beliebten Chefarzt "mit Herz und Verstand" in einer Feierstunde, heißt es in einer Pressemitteilung des Waldkrankenhauses. Lauer äußerte bei der Verabschiedung seine Freude darüber, die Leitung der Abteilung in die "kompetenten Hände seines langjährigen Oberarztes übergeben zu können". Im Bewerbungsverfahren und Assessment Center der Malteser hatte Huber unter anderem mit seinen Führungskompetenzen überzeugt."Seine fachliche Expertise und sein stets freundlicher Umgang mit den Patienten sind für uns der Beweis, dass wir bei der Besetzung des Chefarztpostens genau die richtige Entscheidung getroffen haben. Er wird die Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin noch einmal auf ein höheres Niveau setzen", sagte der Geschäftsführer der Malteser Deutschland gGmbH, Franz Graf von Harnoncourt, bei der Amtseinführung.Im Malteser Waldkrankenhaus kennt man durchaus die Qualitäten des frischgebackenen Chefarztes Horst Huber, der bereits seit 19 Jahren dort tätig ist. Als Facharzt für Anästhesie ist er seit 2000 Oberarzt und seit 2016 Mitglied der Krankenhausleitung, in der er an der Zukunftsgestaltung des Krankenhauses mitwirkte. Frühere Stationen waren die Klinik für Anästhesiologie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg , wo er seine Ausbildung erhielt und als Facharzt arbeitete. Weitere Qualifikationen und Zusatzbezeichnungen wie Notfallmedizin, Spezielle Schmerztherapie, Palliativmedizin, OP-Manager oder Ärztliches Qualitätsmanagement ergänzen seinen beruflichen Werdegang."Ich freue mich auf die neue Aufgabe als Chefarzt. Besonderen Wert lege ich weiterhin auf den engen und kollegialen Umgang mit den anderen Abteilungen in unserem Haus. Ein weiterer Vorteil ist für mich, dass ich mit den niedergelassenen Fachärzten, die bei uns im Krankenhaus operieren, schon seit vielen Jahren eng und gut zusammenarbeite", erklärt Huber. Sein Arbeitstag beginne bei den Patienten und endet am Schreibtisch. Das solle sich auch in Zukunft nicht ändern.